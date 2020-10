PS5 : les 10 jeux les plus attendus

Attendue pour le 19 novembre prochain, la PS5 a révélé une partie de sa ludothèque. Voici les titres les plus attendus au lancement mais aussi en 2021.

Comme sur Xbox Series X, il faudra en effet attendre l'an prochain pour voir les premiers jeux exploitant au mieux la puissance de cette nouvelle machine.

Il est à noter que la PS5 sera proposée sous deux versions : l'une intégrant un lecteur Blu-ray 4K, l'autre (baptisée digital version) en sera dépourvue.

spider-man : miles morales - 19 novembre

Promis dans une version 4K à 60 images par secondes sur PS5, Marvel's Spider-Man : Miles Morales sera l'un des jeux du lancement de la future console de Sony. Spin-Off du Spider-Man sorti sur PS4, ce volet narrera les aventures de Miles dans le costume de l'homme-araigné. Un Spidey nouvelle génération qui dervait tirer partie des capacités de la PS5.

ratchet & clank : rift apart - noël 2020/début 2021

Véritable bijou de la PS4, Ratchet & Clank (sorti en 2016) avait émerveillé les jeunes joueurs mais aussi mis une belle claque visuelle aux gamers les plus blasés. Le studio Insomniac Games devrait réitérer cet exploit sur PS5 avec un nouvel opus, sous-titré Rift Apart. Et la démo technique à laquelle on a eu droit se révèle magnifique.

Surtout, le jeu, qui met en scène nos deux héros et une nouvelle héroïne, fera la démonstration des accès disques utltra rapides de la console en permettant de changer de monde et d'univers en une fraction de seconde. Une prouesse technique qu'il serait impossible à réaliser sur l'ancienne génération de consoles.

Assassin's Creed Valhalla - 19 novembre

Dévoilé en mai par Ubisoft via une cinématique d'une qualité exceptionnelle, Assassin's Creed Valhalla promet du sang et des larmes sur PS5. On plonge alors avec délectation dans l'univers des vikings, leurs drakkars et la conquête sanglante du territoire anglais.

Reste que le jeu ne sera pas exclusif à la future console de Sony et rejoindra aussi le line-up de lancement des Xbox Series X et S (le 10 novembre). On pourra également compter sur une version PS4 et Xbox One.

Cyberpunk 2077 - 19 novembre

Déjà considéré comme le futur jeu de l'année, alors que de nombreuses zones d'ombre subsistent, Cyberpunk 2077 est devenu le sujet de discussion favori de tout gamer qui se respecte. Il faut souligner que CD Projekt Red, studio derrière le fabuleux The Witcher III, sait faire monter la hype autour de son futur blockbuster.

Le studio polonais livre sa vision d’un futur décadent, dans un monde ouvert que Judge Dredd ne renierait pas. Le joueur incarne V, un(e) mercenaire qui devra se forger une réputation au cœur de Night City, une mégalopole californienne surconnectée où les multinationales dictent leur loi. Il est à noter que le jeu sera compatible PS5 et Xbox Series X a son lancement. Toutefois, il profitera d'une grosse mise à jour exploitant au mieux la next-gen courant 2021.

Horizon forbidden west - 2021 (?)

Véritable claque graphique, Horizon Forbidden West est la suite d'Horizon Zero Dawn, l'un des meilleurs jeux de l'ère PS4. On retrouvera donc son héroïne Aloy qui visitera cette fois-ci la partie ouest du continent américain dans un monde post-apocalyptique techno-préhistorique où les robots singent les dinosaures. Si peu d'informations ont filtré, on compte sur Guerilla Games pour nous offrir un monde ouvert digne de la next-gen. Une fenêtre de lancement en 2021 est évoquée.

Resident Evil Village - 2021

C'est sand doute l'un des jeux d'horreur les plus ténébreux et surexcitants qui se profile en 2021. Capcom offre un huitième opus canonique à sa saga Resident Evil. Intitulé Village, ce nouvel épisode nous invite à suivre les pas d'Evan Winters à travers les yeux duquel nous avions paniqué dans RE 7 et un vieil habitué de la série : Chris Redfield.

Peu d'informations ont filtré sur ce projet, mais une chose est sure, Capcom mise à nouveau sur une expérience en vue à la première personne. Et dans cet étrange village où le blizzard semble souffler indéfiniment, vampires et loups-garous ne sont jamais très loin.

Call of Duty black ops : cold war - 19 novembre

Cette bonne vieille Guerre Froide servira de toile de fond à ce qui semble être, à ce jour, l'un des Call of Duty les plus ambitieux jamais créés. La saga d'Activision fera son retour le 13 novembre et accompagnera aussi le lancement de la PS5, le 19 du même mois. Activision promet de replonger dans le quotidien des barbouzes de l'armée américaine. Si le scénario semble revenir notamment sur la guerre du Vietnam, c'est bien dans les années 1980 que nos agents d'élite devraient en découdre sous les ordres d'un certain... Ronald Reagan.

Le président américain qui exerça ses fonctions de 1981 à 1989 est d'ailleurs la guest star du jeu, comme en atteste le premier trailer bourré d'action qui redonne vie à cet ancien acteur hollywoodien.

Immortals : Fenyx Rising - 3 décembre

Jeu surprise de cette fin d'année, Immortals : Fenyx Rising devrait ravir les fans de mythologie grecque mais aussi ceux d'un certain Zelda : Breath of the Wild... puisque quelques séquences de ce trailer rappellent ici vivement le chef d'œuvre de Nintendo sorti en 2017. Reste qu'on peut compter sur Ubisoft (roi des jeux en monde ouvert) pour offrir une expérience différente et qui invitera surtout à prendre de la hauteur, grâce à son héros.

On incarne ainsi Fenyx, un demi-dieu qui sera au centre d'une nouvelle guerre entre divinités et créatures mythiques. Une odyssée que l'on espère aussi prometteuse que son trailer le laisse espérer.

Final Fantasy XVI - 2022 (?)

C'est par le biais d'un trailer de quatre minutes que Square Enix a voulu annoncer Final Fantasy XVI. Une saga abonnée d'abord à Sony depuis l'épisode VII sorti en 1997 sur PlayStation. Pour ce 16e opus canonique, la saga semble verser dans la dark fantasy (très à la mode grâce à la série Game of Thrones et aux jeux Dark Souls, notamment).

Le trailer laisse entendre qu'une nouvelle guerre devrait déchirer les royaumes, tandis qu'un système de combat orienté action à la manière de FFXV devrait être de la partie. Aucune date de sortie n'a été annoncée durant cette séquence dont les images étaient tirées d'une version en cours de développement sur PC. Une fenêtre lancement en 2022 est évoquée par la presse spécialisée, mais il faudra sans doute se montrer patient.

God of War : Ragnarök - 2021

«Vous devez vous préparer», met en garde la voix caverneuse de Kratos dans ce teaser. Le héros de God of War n'en a pas fini avec les dieux nordiques et le Ragnarök (la fin de tout) se profile dans cette suite directe de l'opus PS4 sorti en 2018. Un véritable chef d'œuvre pour qui a pu passer du temps avec le demi-dieu mythologique et son fils Atreus. La dernière scène laissait en effet augurer qu'un nouvel affrontement se préparait. Il aura bien lieu, en 2021.