13 Sentinels : Aegis Rim, retour sur un petit chef d'œuvre de la SF

Véritable ode aux œuvres de SF qui ont marqué notre temps, le jeu 13 Sentinels : Aegis Rim arrive (enfin) en France sur PS4. Un titre qui séduira particulièrement la génération manga, tant par la grande qualité de sa direction artistique que par le soin apporté à son scénario.

Le nouveau jeu des orfèvres de la 2D, Vanillaware (Dragon’s Crown, Odin’s Sphere), met en lumière le destin de 13 protagonistes qui devront voyager dans le temps pour sauver l’humanité de l’apocalypse.

Et tous les profils sont ici passés en revue, avec des personnalités différentes, savamment explorées pour livrer -par petites touches- toute leur complexité. De l'élève populaire, à la lycéenne introvertie, en passant par le geek, la bagarreuse, le loubard ou encore l'intello de service, les premières minutes donnent à voir un concentré de stéréotypes de jeunes japonais. Or, 13 Sentinels n'est pas un jeu comme les autres et pour casser ces codes, le dernier jeu de Vanillaware développe un récit ambitieux pour mieux comprendre et s'attacher à chaque personnage.

Un concentré réussi de culture SF

Car si les combats entre robots géants et des créatures destructrices sont au cœur de ce récit, l’accent est brillamment mis sur les rap­ports entre ses héros au détour d’une histoire complexe où plusieurs thèmes sont abordés avec plus ou moins de subtilité. Des premiers amours, des non-dits sur l'homosexualité, des quiproquos amoureux, du transhumanisme et de l'IA, la narration aytpique de cette œuvre donne à lire et à voir un scénario passionnant, jamais loin d'une pièce de théâtre qui s'étalerait sur plusieurs époques.

Ce 13 Sentinels : Aegis Rim, accouché dans la douleur pour le petit studio Vanillaware -qui reverra régulièrement les mécaniques de son jeu durant quatre longues années-, est en effet singulier. Imaginez un croisement entre un point'n click, un roman visuel et un jeu de stratégie et vous aurez une petite idée de ce qui vous attend. Surtout, le titre aime à perturber avec nos repères pour nous inviter à voyager avec ses héros et héroïnes à travers les années et les siècles. Car 13 Sentinels est avant tout un vibrant hommage à des œuvres marquantes de la SF.

Un roman visuel d'une rare beauté

A mesure que les chapitres avancent, on pense tour à tour à La guerre des mondes, Terminator, Ghost in the Shell ou encore Evangelion. 13 Sentinels est surtout un roman visuel d’une rare beauté, dont le charme ravira les amateurs du Japon. Des petits rendez-vous amoureux au difficile passage à l’âge adulte, en passant par les amitiés sacrifiées et les horreurs de la guerre, différentes facettes prennent le temps d’être explorées.

Parallèlement, le jeu invite à gérer des combats stratégiques au tour par tour élaborés sous la forme de véritables feux d’artifice virtuels. Si leur approche innovante pourra déstabiliser les joueurs habitués aux beat them all plus frontaux de Vanillaware, ces joutes s’avèrent ici savamment pensées pour offrir une expérience singulière. On applaudit également la qualité de la traduction française, souvent trop rare pour ce type de jeux.

Jamais ennuyeux, bourré de clins d'œil et pensé pour séduire les amateurs de drames et de SF, 13 Sentinels : Aegis Rim est un jeu qui compte parmi les trésors de la PS4. Un titre au charme indéniable qui, s'il n'est pas parfait certes, devrait laisser un souvenir indélébile dans le cœur de tout joueur qui aura eu la patience de l'apprécier jusqu'au bout.

13 Sentinels : Aegis Rim, Atlus, sur PS4.