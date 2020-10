NBA 2K21 : enfin la bande annonce du gameplay pour les consoles Next Gen

NBA 2K21 vient enfin de dévoiler les premières images du gameplay de sa version Next Gen dans une bande annonce très attendue par les fans de la célèbre franchise de basketball.

Les progrès visuels sautent immédiatement aux yeux, avec un aperçu en gros plan de Zion Williamson – qui est l’athlète présent en couverture de la version Next Gen – dès l’entame, suivi de Damian Lillard, qui était sur la couverture de la version sur PS4 et Xbox One sorti début septembre. Les images du match entre les Warriors et les Mavericks, avec notamment des gros plans sur Stephen Curry, Klay Thompson ou encore Luka Doncic, permettent de se faire une idée plus précise de ce qui attend les mordus d’un jeu considéré comme la meilleure simulation de basket.

«Jamais auparavant nous n’avons été capables de délivrer ce niveau de fidélité visuelle et de réalisme dans un jeu vidéo», commente Greg Thomas, le président de Visual Concepts, dans un communiqué. «NBA 2K21 est un titre exceptionnel qui délivre le mieux la promesse de la nouvelle génération : graphismes véritablement révolutionnaires, temps de chargement ultra-rapides, nouvelles caractéristiques incroyables et gameplay uniquement possibles sur cette nouvelle génération de consoles», poursuit-il.

Selon l’éditeur, un progrès colossal a été permis par les consoles nouvelles générations en termes d’améliorations graphiques, les mouvements et les impacts des joueurs (grâce à de nouveaux moteurs d’animation et de collision), mais aussi pour les réactions du public dans les gradins.

La publication de cette bande annonce est la première étape d’une série d’annonces portant notamment sur les nouveaux mouvements incorporés dans le gameplay, l’intelligence artificielle spécifique aux consoles Next Gen, et surtout, les changements majeurs apportés aux outils de création de Mon Joueur pour MaCarrière, et au Quartier où des millions de fans se rassemblent chaque jour en ligne pour y disputer des rencontres avec leurs avatars.

Pour rappel, NBA 2K21 sera disponible en sortie mondiale le 10 novembre sur Xbox Series X et Xbox Series S, puis le 19 novembre sur PlayStation 5 en France.