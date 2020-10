Apple : tout ce que l'on sait de son futur casque audio officiel

C'est un secret de polichinelle, mais il reste encore bien gardé chez Apple. La marque à la pomme envisage de sortir son premier vrai casque audio supra-aural dans les prochaines semaines ou mois. Et déjà quelques indices laissent penser que les Apple Store préparent le terrain.

La fin des marques tierces dans les boutiques

Depuis quelques jours, les clients habitués des fameux magasins de la firme commencent à repenser le rayon des produits audio. Exit les casques des marques concurrentes encore distribuées dans les boutiques, Apple fait table rase et ne conserve actuellement dans ses showroom que les AirPods et les casques Beats (qui appartiennent déjà à la firme de Cupertino). Un constat observé également du côté de l'Apple Store en ligne.

Pour mémoire, le site Bloomberg étaye ses informations en rappelant qu'Apple avait aussi place nette il y a cinq ans dans ses magasins au sujet des montres connectées, avant de lancer ses Apple Watch. Des marques tierces, comme FitBit (alors leader du marché), avaient disparues des rayons.

Un casque premium en plus des AirPods

Le projet d'Apple de lancer son propre casque supra-aural n'est pas nouveau, affirment le journaliste Mark Gurmann de Bloomberg et l’analyste Ming-Chi Kuo, qui croient savoir que ce projet est dans les cartons depuis 2018. Tim Cook et ses équipes avaient déboursé 3 milliards de dollars en 2014 pour racheter la société Beats, fabricant d'écouteurs américains alors en plein boom.

Un rachat médiatique qui avait fait entrer Apple dans le marché de l'audio, alors que la marque se préparait à lancer son service de streaming audio Apple Music en 2015. Et si Apple a depuis toujours mis en avant les produits Beats, les lancements des AirPods (premiers écouteurs 100 % sans fil) en 2016 puis de son enceinte HomePod en 2018 ont toujours témoigné de la volonté de Tim Cook de proposer une gamme de produit audio complète arborant le logo de la pomme croquée.

Pour se distinguer, Apple devrait miser sur un casque à arceau premium. La réduction de bruit active et adaptative (déjà vue chez Sony, Bose ou Sennheiser, Huawei et Samsung notamment) et déjà intégrée aux fameux AirPods Pro devrait également être de la partie, avance Bloomberg.

Le média américain affirme même que le casque sera proposé en deux versions. La première devrait être tout en cuir et pensée d'abord pour le confort d'utilisation des amateurs de musique, la seconde pourrait proposer un revêtement perforé pour s'adresser aux sportifs ou pour un usage plus nomade. Il est également envisagé un casque circum-aural, celui-ci proposant des coussinets et écouteurs plus larges afin d'englober les oreilles pour une écoute encore plus intime.

IOS 14 déjà prêt pour gérer un casque maison ?

Autre indice laissant à penser d'un lancement dans l'année de ce casque mystère : iOS 14 serait déjà compatible avec ce produit. Le site américain 9to5mac affirme que le code d'iOS 14 contiendrait déjà des icônes indiquant deux versions du casque (en noir et blanc) pour piloter, voire intégrer ces appareils à son interface. Soulignons d'ailleurs qu'Apple a déjà fait de même par le passé avec des icônes dédiées pour ses Airpods et Airpods Pro.