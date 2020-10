Et si les GAFA étaient démantelés ?

Google, Apple, Facebook et Amazon ont-ils trop de pouvoir ? La réponse est oui selon un rapport parlementaire américain publié mardi, après plus de 15 mois d'enquête et d'auditions avec les responsables des quatre entreprises.

Un document de 449 pages consultable ici, qui pointe du doigt la position dominante des quatre multinationales de la tech. «Pour le dire simplement, ces géants qui étaient autrefois des petites start-up, remettant en question le statu quo, sont devenus le genre de monopoles que nous n'avions pas vus depuis l'ère des barons du pétrole et des magnats des chemins de fer», mettent en garde les auteurs du document en majorité constitués d'élus démocrates issus de la Chambre des Représentants.

Et ces derniers préconisent des solutions radicales pour mettre fin à ce «monopole». Facebook devrait revendre Instagram, Apple ne devrait plus être juge et parti dans son App Store, Google devrait se séparer de YouTube, tandis qu'Amazon devrait se résoudre à ne plus promouvoir ses propres produits et services sur sa plate-forme d'e-commerce. En clair, les élus songent à imposer une forme de démantèlement partiel de ces grands groupes. Toutefois, ce document reste à relativiser, puisque le rapport n'a aucune valeur de loi et reste purement consultatif. Ces scénarios restent donc peu probables.

Un débat sur fond d'élection présidentielle

Surtout, le rapport témoigne des divergences qui s'installent entre les démocrates et les républicains, sur fond de campagne électorale en vue de la présidentielle américaine. Ainsi, aucun élu républicain n'a signé ce document. L'élu républicain Jim Jordan agite d'ailleurs l'épouvantail de «l'extrême gauche» en parlant de ce rapport.

Parallèlement, certains des principaux intéressés ont tenu à se défendre. Amazon, le groupe de Jeff Bezos, avait notamment fait remarquer qu'il représente «seulement 1 % des 25.000 milliards de dollars du marché de la distribution mondiale et moins de 4 % de la distribution aux Etats-Unis».