Apple Watch SE : une montre moins chère mais qui en a sous le cadran

Proposée à partir de 299 euros contre 419 euros pour sa grande sœur la Series 6, l'Apple Watch SE (pour Special Edition) n'est pourtant pas une montre connectée au rabais. Certes l'attrait d'un prix plus abordable est mis en avant, mais ce nouveau modèle s'est révélé être une bonne surprise lors de notre test.

Car à l'instar de l'iPhone SE commercialisé depuis avril dernier, Apple instaure avec la Watch SE un modèle plus démocratique que la firme à la pomme décrit comme une montre à mi-chemin entre la Series 3 et la Series 6.

De la Series 6, sortie en même temps, l'Apple Watch SE emprunte le même design et le même écran, avec un boîtier en aluminium. Placé côte à côte, il est même presque impossible de faire la différence entre ces deux modèles. Un bon point, qui pourrait d'ailleurs faire pencher la balance vers la SE pour des clients venus acheter une 6 et qui souhaiteraient faire des économies en s'offrant une SE très flatteuse. Surtout s'il s'agit de votre première Apple Watch. Car les finitions de la SE ne peuvent pas être prises en défaut de ce point de vue.

En outre, la montre à 299 euros d'Apple est compatible avec tous les bracelets de la firme déja commercialisés. Deux tailles de boîtiers sont proposés : 40 et 44 mm, pour convenir aux poignets plus fins comme aux plus larges. Deux dimensions que l'on retrouve d'ailleurs sur la Series 6. La seule différence esthétique se situe en réalité sur le verre choisi pour protéger le cadran tactile. Dans le cas de la Watch SE, il s'agit de verre ionisé précise Apple, tandis que la Watch Series 6 hérite d'un saphir de cristal sensé mieux résister aux rayures et aux chocs. Finalement, seuls les habitués des montres de la firme à la pomme noteront un petit détail qui leur permettra de distinguer une SE des modèles Series 5 et 6 : l'écran toujours allumé. Cette fonctionnalité n'est en effet intégrée que pour les modèles 5 et 6, tandis que la SE suit le même chemin que les Series 4 et précédents, puisqu'elle voit son écran s'éteindre dès qu'on n'y jette plus un œil.

D'un point de vue technique, c'est finalement dans les composants embarqués que la différence se fait. Ainsi, la Watch SE se révèle moins complète lorsqu'il s'agit de suivre votre santé. Exit donc le capteur ECG pour détecter les risques de fibrillation cardiaque, tandis que le nouvel oxymètre pour détecter le taux d'oxygène dans le sang restera une exclusivité de la Series 6. La SE assure toutefois le job pour suivre efficacement votre activité. Le GPS est bien présent, l'altimètre actif aussi, ainsi que le capteur de rythme cardiaque. La Watch SE intègre également la puce S5, qui équipait aussi les Series 5 de 2019. Le processeur offre assez de puissance pour gérer au mieux les dernières fonctionnalités offertes par Watch OS7 et une pleine compatibilité avec son catalogue de quelque 20.000 applications.

Une montre pour la famille

Autre point important, Apple cible également une clientèle surprenante avec ses Watch SE. Et surtout d'autres âges. La SE permet en effet d'accéder à un programme appelé Configuration Familiale. L'idée est de confier ce modèle à un enfant ou une personne âgée. Une fois couplé à votre iPhone, différentes fonctions permettent alors de garder un œil sur leur proteur. Vous désirez être averti lorsque votre enfant est rentré à la maison ou savoir s'il s'est dépensé physiquement dans la journée ? Votre père de 80 ans vit seul dans son foyer et a la santé fragile ? Cette configuration permet d'être averti à tous moments d'un problème ou d'une chute par exemple. Opter pour une version cellulaire de la montre (le prix de base passe ici à 349 euros) rend la montre compatible 4G et permet aussi d'étendre la portée de ce service en tous lieux, à condition d'avoir un forfait cellulaire compatible.

Au final, la Watch SE est une bonne surprise. Apple ne fournit pas une montre déjà obsolète, mais presque à la pointe de ce qui se fait. Surtout, nous serions curieux de voir le comportement des consommateurs au moment de l'achat en boutique ou sur le web, tant cette montre pourrait davantage les attirer que la Series 6, avec des économies subtantielles à la clé.

Apple Watch SE, Apple, à partir de 299 euros.