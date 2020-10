Cybersécurité : Quelles sont les célébrités françaises «les plus dangereuses» ?

Si vous entrez Mélanie Laurent, Clémence Poésy ou Charlotte Casiraghi dans un moteur de recherche, gare aux liens qui vous seront proposés. Ces trois célébrités comptent parmi les «plus dangereuses» du classement annuel établi par le spécialiste en cybersécurité McAfee.

Publié cette semaine, le document met en avant le top 20 des personnalités françaises qui mènent vers des logiciels malveillants ou des sites pirates. Ainsi, ces trois stars sont suivies de Marion Cotillard, Caroline Receveur, Jeanne Damas, Audrey Tautou, Laetitia Casta, tandis que Stromaé et Slimane ferment le top 10.

Enfin, Stéphane Bern, Charlotte Gainsbourg, Vincent Cassel, Elodie Gossuin, Pierre Ménès, DJ Snake, Jenifer, Tony Parker, Léa Seydoux, Sanaa et El Mahalli (Sananas) complètent ce classement.

Des stars comme appâts

Dans un communiqué, Raj Samani, chief scientist chez McAfee, met en garde les internautes. «Les cybercriminels se servent de la fascination des consommateurs pour les célébrités pour pousser les moins méfiants vers des sites web piratés qui installent des logiciels malveillants sur leurs appareils. Ceux-ci mettent potentiellement leurs informations personnelles et identifiants de connexion entre de mauvaises mains. Les consommateurs recherchent plus que jamais des divertissements gratuits en ligne. Parallèlement, les cybercriminels continuent à mettre en œuvre des pratiques trompeuses telles que les faux sites prétendant offrir des contenus gratuits. Il est donc crucial que les fans restent vigilants quant à la protection de leur vie numérique et réfléchissent à deux fois avant de cliquer», explique-t-il.

Sélectionner des liens menant vers des sites connus et de bonne réputation, éviter les sites de streaming illégaux, utiliser un logiciel de contrôle parental et veiller à avoir une solution de cybersécurité, comptent parmi les conseils prodigués par McAfee.