Un camion drone veut révolutionner le transport de marchandises

Avec son look de véhicule sorti d'un film de science-fiction, le nouveau camion de Einride entend redéfinir le transport autonome de marchandises. Ce véhicule baptisé AET (Autonomous Electric Transport) est en réalité un modèle capable de rouler aussi bien seul que d'être piloté à distance comme un drone.

Ne pensez donc pas monter dedans pour en prendre le volant, car le véhicule ne possède aucun habitacle prêt pour accueillir un conducteur ou un passager pris en stop.

Aucun volant, ni siège, ni pédales n'équipent donc l'AET. Ce dernier doit être présenté ce jeudi 8 octobre en détails, mais déjà une vidéo de présentation laisse imaginer le travail d'un «routier du futur», capable de «radiocommander» ce nouveau joujou depuis un centre de contrôle high-tech.

Conçu en Suède, ce camion électrique pourrait rouler sur 130 à 180 km/h, selon les versions. Car l'AET sera décliné en quatre modèles pouvant servir à divers types de transports. Certains pourront par exemple rouler jusqu'à 30 km/h pour transporter des marchandises sur de courtes distances, tandis que d'autres pourront se déplacer à plus de 80 km/h sur de plus longs trajets, explique le site The Verge. Leur capacité pouvant supporter jusqu'à 24 tonnes. L'idée est ici de réduire de 60 % le prix d'un transport de fret, explique Einride.

Outre la possibilité d'être conduit comme un drone, les camions de Einride pourront également se déplacer de manière autonome dès que les manœuvres ne présentent plus de tâches trop délicates à réaliser. L'idée est donc pour un opérateur de prendre le relais pour les manœuvres et de le laisser faire tel un robot une fois lancé sur la route. Un opérateur pouvant prendre successivement le contrôle de différents camions.