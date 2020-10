Baldur's Gate 3 : un début d'aventure convaincant pour les fans d'heroic fantasy

«Baldur’s Gate 3» est enfin disponible…en accès anticipé. Une version incomplète mais payante qui donne déjà un bon aperçu de ce que devrait être le jeu dans sa version finale. Et on adore déjà. Cette semaine, les regards des gamers se sont tournés vers la Belgique. Larian Studios, bien connu pour sa série de jeux de rôle «Divinity» (dont «Divinity Original Sin»), dégainait pour PC, Mac et Google Stadia, le très attendu «Baldur’s Gate 3».

Il s’agit du troisième volet d’une saga culte pour tous ceux qui n’ont pas découvert le jeu vidéo avec Call of Duty et GTA. En 1998, Baldur’s Gate a été une véritable claque. Les Canadiens de BioWare, alors à l’œuvre, récidivaient deux ans plus tard avec un mémorable Baldur’s Gate 2, incroyable jeux de rôle et monument pour tous les gamers biberonnés aux parties de Donjons & Dragons.

Le charme de ces aventures ? La possibilité de guider une équipe (quatre personnages en même temps) dans une grande épopée, mais aussi de façonner leurs relations amicales et amoureuses. Les dialogues et échanges sont nombreux et les choix de réponses varient. Avec ce troisième opus, qui peut aussi se jouer à quatre en ligne, les Belges de Larian conservent cet ADN que BioWare a développé au travers de titres comme Mass Effect ou Dragon Age, avant de perdre le mojo comme aurait pu le confier Austin Powers avec la licence Baldur’s Gate. Un passage de relai sans doute salvateur tant le studio BioWare semble aujourd’hui en perdition.

Toutefois, ce Baldur’s Gate 3 d'aujourd'hui n’est pas un jeu complet. Il s’agit d’un accès dit «anticipé». Vous pouvez parler d’ «early access» si vous voulez briller lors d’un Skype de groupe, les soirées n’étant plus très tendance. De quoi s’agit-il ? Il s’agit d’acheter le jeu à son prix fort (soit 60 euros) alors que celui-ci n’est pas terminé. Le titre ne propose à date qu’un seul de ses trois actes, toutes les fonctionnalités ne sont pas implémentées et toutes les classes de personnages ne sont pas disponibles. Oui, le jeu n’est pas fini, c’est le concept, propre à certains jeux vidéo. Mais évidemment, l’acheter aujourd’hui donne accès à l’intégralité des contenus à venir. Ce qui n’empêche pas d’avoir un sacré bon aperçu de ce que Baldur’s Gate 3 sera au final.

Le jeu commence par une séquence cinématique explosive. Celle-ci avait été dévoilée dès 2019 lors de l’annonce surprise du jeu par Google (le titre étant disponible sur Stadia, le service de cloud gaming du géant américain). Là, dans un Nautiloïd véritable vaisseau vivant, un flagelleur mental (créature issue du bestiaire D&D) malmène ses prisonniers… Jusqu’à ce qu’une équipe d’aventuriers montés sur des dragons ne viennent mettre de l’ambiance. Après un combat spectaculaire, le Nautiloïd s’écrase et l’aventure peut commencer pour le joueur, prisonnier libéré dans le crash.

Création de son personnage, de sa race (nain, elfe, demi-elfe, humain…), de sa classe (clerc, magicien, guerrier), de ses premiers pouvoirs et sortilèges, on retrouve les classiques fiches de jeu de rôle qui participent au charme de ces aventures. D’autant qu’on pourra, au fil des niveaux et des découvertes, améliorer compétences et équipements pour se faire une héroïne/un héros sur mesure. On choisit même ici jusqu’à ses orientations sexuelles. Le sujet est d’ailleurs abordé de façon très élégante : on vous demande pudiquement de qui vous rêvez la nuit.

Tout le charme d'un jeu de plateau

Les joueurs des antiques Baldur’s Gate vont vite retrouver leurs marques. On dirige son équipe dans des décors désormais en 3D. Il faut fureter, fouiller, interroger, investiguer, menacer… Une multitude d’actions et d’interactions sont possibles et, à l’instar de la vraie vie, tout ne se déroule pas forcément comme prévu. Il m’est arrivé de couper court à un échange un peu vif en voulant faire de la diplomatie et inviter un groupe au dialogue pour que, suite à un jet de compétence manqué (avec un antique Dé 20 à l’écran), la situation parte en live et se termine en bain de sang. C’est aussi ça le charme de Baldur’s Gate, les choses ne se déroulent pas (ou même rarement) comme l'aurait souhaité.

Au milieu de tout cela, il y a les combats au tour par tour inspirés par les règles de la 5e édition de D&D. Là, il faut user de stratégie, combiner les meilleurs sorts, les attaques les plus judicieuses, les déplacements les plus sûrs. Ces premiers affrontements sont âpres, surtout si on ne démarre l’aventure qu’avec une poignée de points de vie. Il faut savoir tirer parti non seulement des capacités de son équipe, mais aussi de la topologie du terrain. On retrouve les mécaniques d’un tactical RPG comme celles du récent Donjon de Naheulbeuk mais en beaucoup plus élaborées. Toutefois, ces deux projets n’ont ni la même ampleur ni la même ambition.

Une œuvre pleine de promesses

Avec Baldur’s Gate 3, Larian s’attaque à un très gros morceau de l’histoire du jeu vidéo. A peine disponible, le jeu semble avoir rencontré un vif succès, d’après les développeurs. Pas étonnant, car Baldur’s Gate est un titre à part et ce troisième opus semble tout droit marcher dans les traces de ses illustres aînés. Quant à savoir quand sera disponible le jeu en version finale, difficile de le dire. Dans plusieurs mois très certainement. Il faudra donc, pour tous ceux qui découvrent la vingtaine d’heures de jeu de cette version anticipée, être patients. Mais les vrais fans patientent déjà depuis 20 ans… On n’est plus à quelques mois près.

A savoir : si nos premiers tours de pistes ont été réalisés grâce à une version PC, nous avons également pu nous essayer à la version Stadia, mise en avant par Google. Ici encore tout dépend de la qualité de votre connexion, mais le service de Cloud Gaming du géant américain nous a donné à vivre une expérience quasi similaire à celle proposée sur un gros PC. On pouvait ainsi profiter du jeu avec toutes les textures et les animations réglées de manière optimale. Parallèlement (et cloud gaming oblige), il était possible d'y jouer sur smartphone. Un petit plus non négligeable, notamment pour les phases où l'on souhaite monter en niveau sans spécialement avancer dans la quête principale.

Baldur's Gate 3 (en accès anticipé), Larian Studios, sur PC, Mac et Google Stadia.