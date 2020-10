High-tech : que valent vraiment les télés TCL ?

En trois ans à peine, TCL s'est fait un nom sur le marché français. Dans la grande distribution comme chez les spécialistes, les téléviseurs de la marque chinoise sont partout. Un succès justifié ?

Quelques récentes expériences avec les modèles TCL tendent à aller dans ce sens. Nous avons par exemple eu entre les mains le 65C815 (un modèle 65 pouces de milieu de gamme, récompensé par un prix Eisa du meilleur rapport prix/performance) et nous avons pu examiner de près la série 8K X915 (le haut de gamme, puisqu'elle propose une dalle 8K encore très rare et presque inutile par manque de contenu).

Une belle qualité d'assemblage

A chaque fois, nous avons été agréablement surpris par l'aspect extérieur. A la livraison, le carton est solide (ça peut paraître bête, mais ce n'est pas toujours le cas) et l'appareil est parfaitement protégé.

Le téléviseur en lui-même est très bien fini. Pas de plastique disgracieux, pas de défaut d'assemblage... Honnêtement, par rapport aux leaders du secteur Samsung, Sony ou LG, les téléviseurs TCL sont au niveau et la marque justifie pleinement son statut de numéro 3 en volume de vente sur le marché français.

Sur le plan technique, TCL coche aussi de nombreuses cases. Comme Samsung, le fabricant chinois n'a pas choisi la technologie d'affichage OLED (au taux de contraste inégalé, mais plus onéreux) pour sa gamme actuelle mais la QLED.

Concrètement, ses appareils sont donc basés sur un rétroéclairage LED de dernière génération Quantum dots, avec une belle luminosité et des couleurs éclatantes (parfois un peu trop), mais au détriment du contraste. On peut le regretter, mais économique, ce choix se tient. Les télés OLED, surtout en grande diagonale, ont le terrible défaut d'être toujours et encore hors de prix.

Une large palette technique

Sur le plan technique, les fonctionnalités offertes par TCL sont nombreuses. La série C81 (dont fait partie le 65C815) est par exemple compatible 4K HDR10+. Les puristes ne sont pas forcément fans, mais les contenus compatibles HDR 10+ sont automatiquement optimisés, avec des couleurs boostées et un niveau de détails plus fins.

La compatibilité Dolby Vision - Atmos est quant à elle un sérieux avantage pour les amateurs de cinéma et de séries, puisque le respect de l'oeuvre originale est au centre de la technologie. Quant à la compatibilité Android TV ou Alexa, elle rend l'interaction très simple avec l'appareil, en tout cas pour ceux qui le souhaitent, via la voix.

Sur l'audio, aussi, de gros efforts ont été réalisés, puisque certains téléviseurs sont équipés d'une très élégante barre de son Onkyo, marque japonaise très respectée, notamment sur le segment des amplis audio-vidéo.

Pour franchir une nouvelle étape, TCL doit désormais confirmer d'autres promesses, pour les joueurs. Les modèles disposant du "THX Game mode" vont bientôt arriver en France et les futurs possesseurs de consoles next-gen comme la Playstation 5 et de Xbox Series X ont hâte de trouver des appareils garantissant une expérience de jeu réussie. Cela passera notamment par l'adoption de la norme HDMI 2.1 ou encore du VRR (le taux de rafraîchissement variable), que commencent à généraliser certains concurrents, LG en tête.