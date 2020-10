iPhone 12, casque audio, nouvel HomePod… Qu’attendre de la keynote Apple du 13 octobre ?

Le rendez-vous est fixé au mardi 13 octobre à 19h pour suivre la nouvelle keynote Apple. Un événément qui doit lever le voile sur les nouveaux iPhone 12, mais d'autres surprises attendent les passionnés de la marque à la pomme.

Nous serons présents pour vous faire vivre la conférence en direct. Voici ce qu'il faut en attendre.

Les nouveaux iPhone 12 dévoilés

Après avoir mis en avant ses Apple Watch et ses iPad lors de sa keynote de septembre dernier, Apple déclinera ses nouveaux iPhone. Une annonce tardive pour ses smartphones, due en partie à la crise sanitaire mondiale qui a retardé les délais de production.

Les premières informations laissent à penser que la firme de Cupertino mettra en avant une gamme calquée sur celle des iPhone 11, à savoir un iPhone 12 (plus abordable) et des iPhone 12 Pro et 12 Pro Max (pour le côté premium). Une gamme qui pourrait commencer aux alentours de 800-850 euros et dépasser les 1.000 euros pour les meilleurs modèles.

Un iphone 12 mini en surprise ?

La conférence Apple pourrait également lever le voile sur un iPhone inattendu : «l'iPhone 12 Mini». C'est ce que croit savoir l'analyste Ming-Chi Kuo, spécialiste d'Apple, qui affirme qu'un quatrième iPhone pourrait compléter la gamme, avec un tarif inférieur à 750 euros. Son écran serait moins grand que l'iPhone 12 qui devrait afficher une diagonale de 6,1 pouces comme les iPhone 11 et Xr. L'idée pour Apple serait ici d'occuper différentes gammes de prix, à l'instar de son iPhone SE sorti au printemps dernier pour moins de 500 euros.

Selon les dernières informations de Ming-Chi Kuo, Apple miserait beaucoup sur ses modèles de milieu de gamme. L'iPhone 12 représenterait ainsi 40 % de ses volumes de stocks prêts à être commercialisés, avance l'analyste. Reste à savoir si ces nouveaux modèles seront tous disponibles dès octobre.

Un premier casque audio

L'autre surprise de cette keynote pourrait être la présentation du tout premier casque audio supra-aural de la marque à la pomme. Après les commercialisations et le succès des AirPods et AirPods Pro (qui ont ouvert la voie aux écouteurs 100 % sans fil), on sait qu'Apple travaille depuis plusieurs années à la conception de son propre casque. Le rachat de la société Beats en 2014 pour 3 milliards de dollars n'est pas étranger à ce projet. En outre, un récent indice laisse à penser qu'une présentation imminente de ce produit audio, puisqu'Apple a retiré les casques audio des marques tierces de ses Apple Store, comme la marque l'avait fait pour les montres connectées avant la présentation de son Apple Watch en 2015.

Pour se distinguer, Apple devrait miser sur un casque à arceau premium. La réduction de bruit active et adaptative (déjà vue chez Sony, Bose ou Sennheiser, Huawei et Samsung notamment) et déjà intégrée aux fameux AirPods Pro devrait également être de la partie, avance Bloomberg.

Le média américain affirme même que le casque sera proposé en deux versions. La première devrait être tout en cuir et pensée d'abord pour le confort d'utilisation des amateurs de musique, la seconde pourrait proposer un revêtement perforé pour s'adresser aux sportifs ou pour un usage plus nomade. Il est également envisagé un casque circum-aural, celui-ci proposant des coussinets et écouteurs plus larges afin d'englober les oreilles pour une écoute encore plus intime. Stratégiquement, cette présentation du casque durant la keynote dédiée à ses iPhone serait des plus pertinentes, l'événement étant suivi par plusieurs millions d'internautes et servant de véritable vitrine internationale à la marque à la pomme.

Le HomePod se réinvente

Enfin, la keynote pourrait se conclure sur la partie audio avec une présentation d'un nouvel HomePod. Le premier modèle était sorti en juin 2018. L'enceinte intelligente d'Apple pourrait s'offrir un lifting, voire être déclinée sous une forme encore plus compacte. L'idée étant de revenir sur le devant de la scène dans ce secteur très disputé du côté de la concurrence. Google, Huawei, Samsung, Sonos ou encore Devialet ne désarmant pas sur ce marché.