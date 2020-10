On a testé le Fire TV Cube, la box 4K d'Amazon

La bataille des box continue. Le Fire TV Cube d'Amazon est enfin disponible en France. Ce concentré de technologies a été pensé pour la diffusion de contenu Ultra HD sur tous nos écrans.

Comme son nom l'indique, le boîtier se présente sous la forme d'un cube (enfin pas tout à fait, mais on ne va pas chipoter) d'un peu moins de 10 cm de côté.

Un outil idéal pour le streaming

Pour les habitués de la marque à la pomme, par exemple, le Fire TV Cube, c'est environ deux Apple TV 4K empilées, un format relativement compact. Un boîtier élégant, mais qui a la sale manie de prendre très vite la poussière et/ou les rayures. La prudence doit être totale, si vous devez le manipuler.

Concernant la mise en marche, aucun problème. La box se connecte très simplement, et on peut immédiatement sélectionner ses applis préférées. Mais il en manque quand même pas mal. Pas de NBA League pass, par exemple, pour les amateurs de basket américain. Avec son Appstore fermé, le problème est devenu récurrent chez Amazon. Il s'était par exemple déjà posé avec les tablettes Fire de ces dernières années.

Une navigation rapide

Le fonctionnement en lui-même est très simple. Par rapport à un Fire TV Stick 4K de la même marque, la navigation gagne en rapidité, et on peut directement poser des questions à l'assistante vocale Alexa, même lorsque le téléviseur est éteint. Pour cela, huit micros sont mis à disposition, et cette compatibilité montre aussi toute son utilité sur une simple recherche Web.

La qualité de l'image est quant à elle excellente (même si nous l'avons trouvé un peu sombre avant les premiers réglages) et le boîtier multimédia est compatible HDR10+ ainsi que Dolby Vision-Dolby Atmos. Un sans-faute à ce niveau, mais que proposent de plus en plus de boîtier concurrents.

Fire TV Cube, Amazon, 119,99 euros