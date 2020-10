5G : quelles sont les grandes villes où l'arrivée du réseau divise ?

L'arrivée de la 5G divise les élus locaux et les associations. Entre moratoires, incompréhensions et doutes sur l'impact du futur réseau, le débat s'annonce compliqué dans différentes grandes villes. Voici les métropoles concernées.

Lille

Lille avait d'abord ouvert les hostilités avec le gouvernement le 10 octobre dernier, après que le conseil municipal a voté un moratoire sur la question de cette nouvelle technologie. La maire PS de la ville, Martine Aubry, avait même temporisé en déclarant sur Twitter : «il est urgent d'attendre !».

Parce que nos doutes persistent tant du point de vue sanitaire que de la sobriété numérique sur le déploiement de la 5G, nous avons voté au Conseil Municipal de @lillefrance ce soir un moratoire. Il est urgent d’attendre ! pic.twitter.com/DWAnwtOQsb — Martine Aubry (@MartineAubry) October 9, 2020

Pour la ville de Lille, l'adoption de ce moratoire implique de suspendre toute installation d'antenne 5G, y compris pour des tests.

Le conseil municipal fait ainsi savoir que toute décision liée à la 5G restent en suspens jusqu'à la publication du rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) prévu pour le printemps prochain.

Lyon

Autre ville d'envergure sensibilisée sur la question de la 5G, la ville de Lyon a adopté elle aussi un moratoire. Le maire EELV Grégory Doucet, mais aussi le président EELV de la métropole du Grand Lyon, Bruno Bernard, ont comme beaucoup d'élus écologistes rejoint ce pour de vu sur la 5G.

Grenoble

De son côté, Grenoble a été l'une des premières grandes villes à se positionner sur la 5G en réclamant un moratoire sur la question. Le maire EELV Eric Piolle estime d'ailleurs qu'un moratoire doit être adopté au niveau national. Dans l'attente d'une telle décision, le chef-lieu de l'Isère a choisi d' appliquer «de facto un moratoire local en refusant systématiquement d'autoriser tout travaux d'implantation d'antenne 5G sur son territoire.»

Bordeaux

Figurant parmi les premières villes de l'Hexagone à faire des tests sur la 5G dès 2018, la ville de Bordeaux a décidé de faire machine arrière sur la question. Elle ne sera d'ailleurs pas une ville pilote dans l'exprimentation de la 5G à haute fréquence (26 GHz) comme l'ancienne majorité municipale l'avait initialement prévu.

Arrivé en juillet dans ses fonctions, le maire écologiste Pierre Hurmic et sa majorité municipale ont décidé de stopper les projets en la matière. Toutefois, Bordeaux n'a pas réellement adopté de moratoire sur la 5G.

Paris

Le cas de la capitale est aussi différent sur la question. Alors que déjà plusieurs antennes 5G y sont implantées dans le cadre de tests, le conseil de Paris n'a pas adopté de moratoire non plus, mais a penché pour l'adoption d'une consultation citoyenne sur la question. Mais cette enquête ne visera que les questions de «l'obsolescence programmée et la sécurisation des données». Toutefois, il ne s'agit pas d'un moratoire.

Le #ConseilDeParis a voté le lancement d'une conférence citoyenne métropolitaine sur le déploiement de la #5G. Elle veillera à un déploiement en accord avec les valeurs environnementales, sociales et éthiques de Paris et dans le respect des droits et des libertés individuels. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) October 8, 2020

Marseille

Signataire d'une tribune en faveur d'un moratoire sur la 5G, la nouvelle maire EELV de la ville Michèle Rubirola n'a toutefois pas encore adopté une position claire et des mesures au sujet de cette technologie. On la sait toutefois favorable à un débat et l'édile devrait lever les doutes sur cette question dans le courant de la semaine, à l'issue du conseil municipal.