Fifa 21 : les 5 choses à retenir sur la nouvelle édition

FIFA 21, le célèbre jeu vidéo consacré au football est disponible depuis le 9 octobre dernier sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Voici ce qu’il faut retenir de ce nouvel opus d’EA Sports.

Qui a la meilleure note ?

Par rapport à l’édition précédente, le Top 10 des meilleurs joueurs du jeu a beaucoup évolué. Dans l’ordre, le classement est le suivant : Lionel Messi (93), Cristiano Ronaldo (92), Robert Lewandowski (91), Kevin De Bruyne (91), Neymar (91), Jan Oblak (91), Virgil van Dijk (90), Kylian Mbappé (90), Mohamed Salah (90), Sadio Mané (90).

Le «Volta» renforcé

Sorti l’an dernier, le mode «Volta» évolue. Il est possible de jouer en ligne jusqu’à 3 amis dans la même équipe. On peut y jouer sur différents types de terrains réduits de différentes tailles, avec ou sans murs, dans des 3 contre 3 sans gardien, des 4 contre 4, des 4 contre 4 sans gardien, des 5 contre 5 ou encore en Futsal. Il sera possible de jouer à Volta Squads, qui reprend un modèle classique de division, de rankings et de récompenses. Plusieurs font leur apparition comme Sao Paulo, Milan, Sydney, Paris, Dubaï et la Volta Stadium. A noter que l’on y retrouve y figure très connue du freestyle : Lisa Zimouche.

L’IA de l’adversaire améliorée

C’était réclamé de tous, ça a été corrigé. Les joueurs adverses abordent chaque match plus intelligemment, à la fois en défense et en attaque. Grâce à de nouveaux systèmes, l’IA se montre plus performante dans sa prise de décision pour le marquage, les tacles, les passes et les dribbles pour vous proposer plus de résistance dans les matchs et rendre chaque rencontre unique.

Un tremplin vers la NextGen…

Si certains le considèrent comme une grosse mise à jour, FIFA 21 s’est quelque peu développé mais semble surtout se préparer à passer le cap vers les consoles nouvelle génération l’an prochain. L’esprit Fifa est toujours là, mais EA Sports n’attend qu’une chose : passer au niveau au-dessus pour offrir une nouvelle expérience.

L’OM et l’OL proposent leur propre «cover»

Cette année, EA Sports a choisi Kylian Mbappé pour être sur la couverture de FIFA 21. S’il s’agit évidemment d’une fierté pour tous les fans de l’équipe de France, certains n’oublient pas qu’il est avant tout attaquant du PSG. Pour éviter que les fans des clubs rivaux ne se retrouvent avec un jeu frappé du maillot parisien, l’OM et l’OL ont lancé, en partenariat avec le jeu, des pochettes spéciales.