HomePod Mini : 5 choses à savoir sur la nouvelle enceinte d’Apple

Le HomePod Mini était l'une des stars de la keynote Apple du mardi 13 octobre. CNEWS a pu obtenir de nouvelles informations sur ce nouveau membre de la gamme audio de la firme de Cupertino.

une sphère grosse comme une orange

Si la keynote donnait à voir ce modèle miniature, les élements que nous avons pu obtenir montrent que la nouvelle enceinte d'Apple tient dans la main et reste de la taille d'une belle orange. Ses concepteurs avancent un diamètre de 8,43 cm.

Il s'agit ici de l'une des enceintes connectées les plus compactes du marché, à la manière de la Wonderboom d'Ultimate Ears.

Pas une enceinte sans fil

Attention toutefois si vous espériez apporter votre HomePod Mini avec vous en bord de mer, celui-ci ne fonctionne pas sur batterie. Il faut donc trouver une prise de courant pour en profiter, mais aussi la connecter à votre iPhone.

une qualité sonore au rendez-vous ?

Au-delà des discours marketing qui annoncent une enceinte au «son exceptionnel», le HomePod Mini pourrait bien surprendre son monde compte tenu de sa taille. Car dans ses entrailles, on retrouve les mêmes technologies employées par Apple sur son HomePod Classique.

La puce S5 intégrée est chargée de traiter le son à la volée afin de le recalibrer pour un rendu sonore fidèle. Le HomePod intègre «un aimant néodyme et l’association de deux radiateurs passifs à annulation de force», explique la marque qui promet un son profond et des basses bien présentes. On espère toutefois que la signature sonore sera moins basseuse que pour le HomePod.

un «écran» tactile repensé

Si le premier HomePod possédait déjà une surface tactile avec un petit halo coloré, celui-ci est de retour sur le HomePod Mini. Le Halo occupera toute la surface supérieure de l'enceinte et devrait proposer différentes animations en fonction de la musique écoutée notamment.

Six membres d'un foyer reconnus par Siri

La reconnaissance vocale fait également un bond sur l'enceinte. Apple explique ainsi que dans un foyer, jusqu'à six membres peuvent être reconnus distinctement par l'assistant vocal. Siri pourra proposer du contenu associé à son interlocuteur. Il sera même possible d'interagir entre eux et à travers les différents appareils Apple.

Ainsi, les parents peuvent par exemple envoyer un message à l'ensemble de leur famille d'un simple ordre donné à Siri. Un concept qui devrait intéresser les personnes habitant dans de vastes maisons ou des maisons à étages.

HomePod Mini (en blanc ou en gris), Apple, 99 euros, le 16 novembre.