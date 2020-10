Pourquoi Apple lance-t-il un iPhone 12 Mini ?

Présenté comme le plus petit smartphone 5G au monde, l'iPhone 12 Mini vient compléter l'offre d'Apple. Un modèle «réduit» dont le positionnement commercial n'est pas anodin pour la marque à la pomme, alors que la concurrence n'a jamais été aussi rude dans ce secteur.

Proposé à partir de 699 dollars aux Etats-Unis et 809 euros en France à partir du 13 novembre, l'iPhone 12 Mini se positionne comme un modèle d'appel dans la tranche haut de gamme de la firme.

Et s'il complète la sortie de l'iPhone SE (lancé au printemps dernier) proposé à partir de 489 euros, ce produit entend principalement séduire les consommateurs, alors que de nombreux smartphones Android proposés entre 600 et 800 euros rivalisent largement avec des appareils premium dépassant les 1.000 euros.

Il s'agit également d'une démonstration de force pour la marque à la pomme, qui montre ici son savoir-faire en matière de miniaturisation, pour proposer un smartphone 5G tout petit mais qui comptera parmi les plus puissants du marché.

Plus compact qu'un iPhone SE

Ainsi, l'iPhone 12 Mini propose un écran d'une diagonale de 5,4 pouces, dans un format plus compact que l'iPhone SE qui affiche, quant à lui, une dalle de 4,7 pouces. Ainsi la longueur de l'iPhone 12 Mini ne dépasse pas les 13,15 cm pour 6,42 cm de large, alors que l'iPhone SE atteint les 13,84 cm de longueur pour 6,73 cm de large. Son poids aussi s'annonce plus léger, 133 g contre 148 g.

Un modèle vraiment petit mais qui en a sous le capot puisque l'iPhone 12 Mini proposera la même puissance qu'un iPhone 12 Pro, via la puce A14 Bionic qui devrait être la plus puissante du marché au moment de sa commercialisation.

Petit mais costaud

L'écran de l'iPhone 12 Mini profite également de la fameuse protection Ceramic Shield, des autres membres de la famille iPhone 12. Une surface qui devrait être beaucoup plus résistante en cas de chute, promet-on chez Apple. En outre, les iPhone 12 et 12 Mini profiteront d'un écran Super Retina XDR, qui n'est autre qu'un écran Oled. Une première à ce niveau de prix chez Apple, puisqu'auparavant la technologie Oled était réservée aux seuls modèles estampillés Pro.

Une étanchéité record est aussi au rendez-vous pour un smartphone, avec la possibilité de descendre à 6 mètres sous la surface pendant un maximum de 30 minutes.

Du côté de la photo, Apple promet un équipement identique à celui de l'iPhone 12. On retrouve donc un double appareil photo 12 Mpx : ultra grand‑angle avec une ouverture ƒ/2,4 et champ de vision de 120° et un grand‑angle doté d'une ouverture ƒ/1,6 qui devrait améliorer grandement les photos en basse luminosité. Le zoom optique arrière reste un classique 2x et montre numériquement jusqu’à 5x.