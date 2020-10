Z Event : tout savoir sur l'événement caritatif des gamers français menacé par le coronavirus

Après le succès de 2019, le Z Event revient ce 16 octobre pour un nouvel événement caritatif sur Twitch. L'objectif cette année est de récolter des fonds pour Amnesty International en réunissant certains des influenceurs les plus importants de la plateforme.

D'où vient le Z event ?

Le Z Event a été créé en 2017 par Adrien Nougaret et Alexandre Dachary, plus connus sous leurs pseudos ZeratoR et Dach. L'objectif est de réunir «plusieurs animateurs spécialisés dans le streaming de jeux vidéo sur internet pour un marathon s'étalant sur tout un week-end», peut-on lire sur leur site internet. L'initiative fait suite à un premier événement du même type en 2016, qui avait pour nom Projet Avengers.

Chaque année, une association caritative est choisie, et les différents dons récoltés pendant cette période sont ainsi reversés. Lors des précédentes éditions, Save The Children, La Croix-Rouge, Médecins Sans Frontières et l'Institut Pasteur avait été mis en lumière par le Z Event. En 2020, ce sera au tour d'Amnesty International.

Qui participe ?

Outre ZeratoR et Dach, beaucoup de «streamers» particulièrement influents font participer leurs communautés à l'événement. Dès 2017, l'on retrouve par exemple Doigby, DominGo, Jeel, MisterMV ou encore Sardoche pour ne citer qu'eux. Ensemble, ils réunissent plusieurs centaines de milliers de personnes sur leur chaîne Twitch pendant les 50 heures de live durant lesquelles ils jouent aux jeux vidéo et discutent avec les internautes pour obtenir des dons.

En 2019, l'événement a été particulièrement important, avec un nombre record de participants. Des influenceurs qui étaient plus connus sur Youtube que sur Twitch ont rejoint les rangs du Z Event, comme Squeezie, Antoine Daniel ou encore le Joueur du Grenier. La liste complète des participants pour 2020 est disponible sur le site internet du Z Event.

Un vrai succès

Le succès du Z Event a été exponentiel. En 2016, le Projet Avengers avait récolté la jolie somme de 170.000 euros. Mais avec l'explosion de la plateforme Twitch, le nombre grandissant d'influenceurs et la renommée de l'événement, ce sont 3,5 millions d'euros qui sont finalement donnés à l'Institut Pasteur en 2019. C'est 2 millions d'euros de plus que pour Médecins Sans Frontières en 2018.

La somme récoltée en 2019 a d'ailleurs tout simplement battu le record mondial de dons pour un événement caritatif sur Twitch. Devenir l'association choisie par le Z Event est d'ailleurs un enjeu particulièrement important. ZeratoR expliquait à France 3 qu'il avait reçu 400 mails de candidatures de la part d'ONG qui souhaitaient collaborer avec eux.

Une édition 2020 menacée ?

La pandémie de Covid-19 a longtemps rendu incertaine la tenue du Z Event 2020. Cependant, les organisateurs ont finalement décidé de maintenir l'événement, et un grand nombre de participants ont confirmé leur participation. Mais les influenceurs n'ont pas été épargnés par le rebond de l'épidémie en France. Ainsi, Mickalow, Locklear et Squeezie, des streamers importants, ont d'ores et déjà annulé leur venue.

Le premier vidéaste de France a ainsi expliqué le 13 octobre sur Twitter avoir des symptômes après avoir été en contact avec des malades. À l'heure actuelle, une annulation de l'événement ne semble pas à l'ordre du jour. Quelques heures avant l'annonce de Squeezie, ZeratoR assurait que les streamers absents ne seraient pas remplacés car «il y a trop d'implications et de contraintes pour remplacer des gens à J-3». Malgré les mauvaises nouvelles, il continue de rester optimiste : «ça fait un peu plus de place le jour même».