Vidéo : Google vous permet de rechercher une chanson en la fredonnant ou la sifflotant

Google vient de dévoiler sa nouvelle fonctionnalité qui va venir en aide à toutes les personnes ayant une chanson en tête sans en connaître le titre exact.

Plus précisément, il sera désormais possible de fredonner, siffloter ou essayer de chanter le morceau puis Google le détectera et l’identifiera.

La fonctionnalité, disponible dès aujourd’hui sur l’application Google pour smartphone ou dans l’assistant Google, est très simple d’utilisation. Sur l’application, il suffit de cliquer sur la nouvelle icône de microphone, ou de demander à l’assistant «quelle est cette chanson ?», puis de fredonner, siffloter ou tenter de chanter le titre bloqué dans sa tête. Google affichera ensuite les différents résultats trouvés, de la probabilité la plus élevée à la plus faible. Il sera possible d’écouter chaque morceau proposé.

Et pas besoin d’avoir une grande voix ou une tonalité parfaite. Le géant du Web, cité par le site spécialité 45Secondes, a expliqué qu’il utilisait un algorithme qui transforme la chanson sifflotée ou bourdonnée en séquence numérique. Celle-ci est ensuite comparée à celles déjà existantes afin de trouver les correspondances.

A noter que cette fonctionnalité est pour l’heure disponible en anglais et dans plus de 20 langues. L’ajoute d’autres langues est également prévu.