Halloween : 5 jeux vidéo pour se faire peur

Sous la couette ou cachés derrière votre canapé, la nuit d'Halloween cette année se passera sûrement «confinée» dans les foyers. Raison de plus pour s'aventurer dans certains jeux à ne pas mettre entre toutes les mains.

Voici notre sélection des meilleurs jeux où l'angoisse et l'horreur devraient hanter quelques soirées.

The last of us part II

Dans un monde post-apocalyptique ravagé par une mystérieuse épidémie qui transforme les humains en créatures sanguinaires, Ellie et Joël vivent en communauté dans une petite ville fortifiée, baptisée Jackson. Point de départ de cette aventure très écrite et très cinématographique à l’instar du premier opus, The Last of Us Part II s'est imposé dès sa sortie comme l'une des jeux les plus importants de l'année. Tant sur le plan du gameplay que pour son scénario tendu. Sur le mode du survival horror, Naughty Dog livre avec The Last of Us Part II, une aventure à la fois violente et humaniste dont on ressort à la fois sonné et fasciné.

The Last of Us Part II, Sony, sur PS4. PEGI 18

the Dark Pictures : little hope

A la croisée du jeu vidéo et du film interactif, Little Hope, prochain titre de Bandai Namco, est attendu pour le 30 octobre sur PS4, Xbox One et PC. Un survival qui ambitionne de nous plonger dans un conte effrayant où de vieilles sorcières viennent hanter nos cauchemars.

Avec ce nouvel épisode, le joueur -plongé dans la pénombre- s'attache à suivre un groupe d'étudiants accompagnés de leur professeur. A la suite d'un étrange incident, ils se retrouvent confinés dans le village inquiétant de Little Hope, en Nouvelle Angleterre (Etats-Unis). Entouré d'un épais brouillard, qui n'est pas sans faire pensé au célèbre Silent Hill (1999 sur PlayStation), ce hameau semble avoir un lien très fort avec des événements survenus en 1692, année où un terrible massacre eu lieu en pleine chasse aux sorcières...

The Dark Pictures : Little Hope, Bandai Namco, sur Xbox One, PS4 et PC, le 30 octobre. PEGI 18

Resident Evil 3 remake

Et dire que tout ici a aussi commencé par un virus... La saga horrifique Resident Evil se rappelle à nos bons cauchemars cette année encore. Le remake du 3e opus canonique de la série entend nous faire trembler sous la couette.

Côté histoire, on retrouve cette fois-ci Jill Valentine, membre du STARS (une équipe de policiers d'élite) qui s'était déjà illustrée dans le manoir de Resident Evil 1. En tentant de rallier Racoon City, cette femme flic fatale se retrouve au cœur d'une ville ravagée par une invasion de zombies. Des morts-vivants qui ne sont que la résultante d'une maladie répandue par un virus créé par le laboratoire Umbrella. Resident Evil 3 Remake reste un excellent cru, à la fois sanglant, réussi et bien rythmé, qui offre une virée haletante en enfer.

Resident Evil 3 Remake, Capcom, sur PS4, Xbox One et PC. PEGI 18

Doom Eternal

Surarmé, le Doom Slayer (héros du jeu) repart en campagne et doit en découdre avec des hordes démoniaques venues de différentes planètes. Depuis la Terre jusqu'à Mars, en passant par d'autres territoires exotiques, aucun temps mort ne sera accordé au joueur qui devra mentalement être prêt à éradiquer cette menace venue tout droit des enfers.

Que le fans se rassurent, Doom Eternal reste l'expérience viscérale promise par Id Software. Le jeu de ne faillit pas et reste sur des bases solides, avec une histoire plutôt bien écrite pour un FPS de ce genre. Impressionnant sur le plan graphique, le titre s'offre aussi un gameplay plus sophistiqué et un nouveau maître étalon dans une saga qui a su de renouveler.

Doom Eternal, Id Software/Bethesda, sur PS4, Xbox One et PC. PEGI 18

Mad Rat Dead

Avez-vous toujours voulu incarner un rat fou... mort ?! Voilà le programme loufoque de Mad Rat Dead, dernière œuvre déjantée du studio japonais Nippon Ichi Software. Un Ovni prévu pour le 30 octobre et qui devrait divertir aussi bien les parents que les enfants. Dans ce jeu de plates-formes nul besoin d'être un as de la manette, par contre il faudra avoir le sens du ryhtme, puisqu'il s'agit aussi, ni plus ni moins, que d'un jeu musical. Tout en 2D et proposant divers niveaux dans l'univers des égouts, Mad Rat Dead devrait mettre une ambiance délicieusement dégoûtante le soir d'Halloween.

Mad Rat Dead, NIS America, sur PS4 et Switch. PEGI 12