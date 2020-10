Vendée Globe : comment gagner à Virtual Regatta ?

Les footeux ont Football Manager, les voileux s'éclatent sur Virtual Regatta. Avec le départ du Vendée Globe, le 8 novembre, le nombre de participants candidats à boucler virtuellement le tour du monde à la voile, pourrait atteindre un niveau record.

Et pour tenter de gagner, nous avons sollicité des conseils de pros auprès des joueurs e-sport de l'équipe MCES. Ainsi Tim Carpentier -alias Pepito- joueur MCES Inshore Virtual Regatta et Jérome Trogant, coach MCES sur VR, préparent déjà leur aventure. Il est d'ailleurs à noter que cette équipe e-sport donnera rendez-vous aux joueurs chaque semaine, tout au long de la compétition, sur sa chaîne twitch.

rester un navigateur assidu

Pour espérer gagner, il convient avant tout d'être assidu. «Il faut par exemple bien gérer son sommeil. Virtual Regatta est en effet un jeu où il faut revenir assez régulièrement, notamment durant la nuit pour celles et ceux qui veulent tenter vraiment leur chance. Il ne faut pas oublier que cette course dure au moins 70 jours et que le jeu est calqué sur les conditions réelles de navigation», rappellent Jérôme Trogant et Tim Carpentier.

Investir dans des options payantes

Si Virtual Regatta est un jeu gratuit, son modèle économique repose aussi sur l'achat d'options pour devenir plus compétitif. «Oubliez toute idée de victoire si vous espérez gagner le Vendée Globe avec un bateau de base», explique Tim Carpentier. Et d'ajouter : «Investissez d'abord dans des voiles professionnelles afin de gagner en vitesse, c'est essentiel».

«Des packs permettent aussi de jouer avec les options de programmation, afin de prédéterminer votre route durant la nuit par exemple. Ça ajoute du confort pour les joueurs et cela leur évite d'être présent toutes les 30 minutes pour gérer certains passages», expliquent-ils.

utiliser un routeur pour la météo

Comme pour les vrais marins, analyser et anticiper la météo reste un point clé pour espérer gagner. Pour vous informer sur ce point, différents routeurs météo existent et sont calqués sur la météo réelle. Car en matière de navigation tracer une ligne droite entre un point A et un point B ne sert à rien et s'orienter vers des routes où le vent vous sera plus favorable peut faire gagner plusieurs heures, voire des journées entières pour prendre de l'avance. «Des dashboards sont aussi importants, puisqu'ils pourront vous renseigner sur les angles du vent. Par exemple, lorsqu'on se trouve dans un anticyclone, ce type d'outils va indiquer votre angle et l'angle du vent», souligne Tim Carpentier.

devenir «amis» avec ses rivaux

Il est possible de demander aux autres navigateurs de devenir amis avec eux, notamment par le biais d'interfaces dashboard.

«Beaucoup de joueurs nous demandent en amis afin de suivre ce que l'on fait et parfois copier nos décisions. Si vous voyez que vous êtes d'un côté, alors que les meilleurs sont de l'autre, il y a sans doute des questions à se poser», s'amuse Jérôme Trogant. Et si vous tenter un coup de poker, cela peut s'avérer payant, mais sachez que ce type d'initiatives aboutit rarement sur quelque chose de positif.

Se montrer patient

En matière de navigation, «il faut d'abord se montrer patient avant d'attaquer au bon moment, ajoute Tim Carpentier. Les 300 meilleurs joueurs sont souvent collés les uns aux autres, car ils adoptent la même stratégie. C'est évidemment très serré et il va falloir jouer de 1 ou 2° sur les angles pour essayer d'aller plus vite».