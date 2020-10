Alexandria Ocasio-Cortez lance sa chaîne Twitch pour jouer à Among Us

Prisée au départ par les gamers, la plate-forme de vidéo en streaming Twitch fédère désormais les femmes et les hommes politiques à la recherche d'une nouvelle audience, plus jeune. Alors que Donald Trump a ouvert sa propre chaîne Twitch le 11 octobre dernier, un an après le sénateur Bernie Sanders, c'est au tour d'Alexandria Ocasio-Cortez de suivre le mouvement.

Mais le ton n'est pas le même, puisque la jeune femme compte bien jouer aux jeux vidéo sur sa chaîne et notamment à Among Us, le jeu mobile du moment. Car AOC, âgée de 31 ans et élue démocrate de la chambre des représentants des Etats-Unis, devrait lancer son compte dans la nuit de ce mardi 20 octobre, explique-t-elle sur Twitter.

Anyone want to play Among Us with me on Twitch to get out the vote? (I’ve never played but it looks like a lot of fun) — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) October 19, 2020

Un message qui n'est pas passé inaperçu puisque l'élue a reçu plus de 340.000 «j'aime», tandis que plusieurs internautes se sont proposés de jouer avec elle à ce jeu en ligne multijoueur. Même la streameuse Pokimane et ses 5,9 millions de followers sur Twitch s'est dit prête à faire une partie avec AOC sur Among Us.

Déjà présente sur Animal Crossing

Et si Alexandria Ocasio-Cortez promet de s'équiper avec du matériel pour streamer ses exploits et de quoi se faire entendre avec un micro et devenir une vraie pro de Twitch, elle n'a jamais caché son intérêt pour les jeux vidéo puisqu'elle aussi est partie en campagne il y a quelques mois sur Animal Crossing New Horizons. Un jeu social qui permet notamment de rencontrer virtuellement ses électeurs, tout comme Twitch où la jeune femme très engagée entend convaincre de l'utilité de voter pour la prochaine élection présidentielle qui oppose Donald Trump et Joe Biden.

Devenu ultrapopulaire avec plus de 15 millions de streamers, et plusieurs dizaines de millions d'internautes spectateurs, Twitch est aujourd'hui une source d'audience incontournable pour les partis politiques, à l'instar des réseaux sociaux.