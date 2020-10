Huawei dévoile son Mate 40 Pro

Les superlatifs se sont accumulés par le biais de Richard Yu autour du nouveau Mate 40 Pro, durant la conférence Huawei de ce jeudi 22 octobre. Le directeur exécutif de la marque chinoise a présenté son nouveau fleuron parmi sa gamme de smartphones.

Un mobile 5G Premium qui se présente comme l'un des plus puissants du marché, aux côtés des iPhone 12. Alors que le P40 Pro avait fait forte impression lors de son lancement au printemps dernier, le Mate 40 Pro (à 1.199 euros) affiche un design différent et entend redorer le blason de la série Mate, puisque le Mate 30 Pro était sorti en catimini en France l'an dernier.

Son successeur entend réparer cela et voit les choses en grand en mettant en avant des specifités techniques impressionnantes. Outre son écran Oled de 6,76 pouces de diagonale dôté d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz, on retiendra d'abord que Huawei met en avant un nouveau processeur : le Kirin 9000. Un modèle gravé en 5 nanomètres, comme la nouvelle puce A14 Bionic d'Apple, ce qui place Huawei comme le 2e constructeur de smartphones à proposer une telle prouesse.

L'idée, selon Huawei, est de tirer tout le parti des débits liés à la 5G. Comparé au Mate 30 Pro, il sera donc 30 % plus puissant sur le plan du CPU et 50 % sur le plan du GPU (pour les capacités graphiques). Il est à noter que deux variantes sont proposées, avec 8 Go de Ram ou 12 Go, pour des performances accrues.

Un équipement photo dans la lignée du P40 Pro

Côté design, il faudra retourner le Mate 40 Pro pour voir qu'il se distingue grâce à un bloc photo circulaire imposant. On retrouve alors les trois capteurs du P40 Pro déjà salués par la presse spécialisée, à savoir un capteur de 50 Mpixels avec un objectif f/1,9 stabilisé mécaniquement, un ultra grand-angle de 20 Mpixels (f/1,8) et un zoom x5 de 12 Mpixels (f/3,4). La caméra frontale change quant à elle et s'amliore avec du 13 Mpixels.

En réalité, c'est encore dans les entrailles de la bête que le traitement des photos fera la différence, par le biais de l'intelligence artificielle encore améliorée. Surtout, Huawei met l'accent sur les capacités vidéos du smartphone. Il sera ainsi possible de filmer en 8K, mais aussi en 4K. Comme pour les iPhone 12 Pro, il sera même possible de filmer en HDR en temps réel. L'ergonomie du logiciel photo/vidéo a même été repensée pour offrir la possibilité de monter des vidéos facilement, notamment pour les publier sur les réseaux sociaux, comme TikTok.

Des applis faciles à trouver

Côté logiciel, le Mate 40 Pro intégrera l'interface EMUI 11, basée sur la version open source d'Android. Huawei promet d'ailleurs de faciliter l'usage des applications et leur recherche par le biais de l'interface PetalSearch. Un système conçu comme un moteur de recherche qui permet de retrouver facilement toutes les applications que l'on souhaite installer sur son mobile.

Il est à noter que durant cette conférence, Huawei a également présenté le modèle Mate 40. Toutefois, Huawei France précise que ce mobile ne sera pas distribué sur notre territoire.

Mate 40 Pro, Huawei, 1.199 euros.