Pokémon Epée et Bouclier : on a visité les Terres Enneigées de la Couronne

Surnommées «Couronneige» par les dresseurs habitués à sillonner les terres de Galar, le second contenu téléchargeable de Pokémon Epée et Bouclier s'est laissé approcher par CNEWS quelques jours avant sa mise à disposition sur l'e-shop de la Switch, ce vendredi 23 octobre.

De son nom complet : Les Terres Enneigées de la Couronne, ce nouveau DLC promet d'offrir un contenu enrichi par rapport à Isolarmure, le précédent DLC sortie au printemps dernier. Surtout, cette nouvelle quête qui se déroule sur des territoires glacées promet de mettre la main sur de nouveaux pokémons légendaires.

A ce titre, il sera ainsi notamment possible de se lancer en quête de trois oiseaux mythiques, qu'on vous laisse découvrir et qui devraient compléter brillamment votre pokédex à l'issue d'une quête secondaire promise comme pleine de rebondissements.

Surtout, les joueurs découvriront que Sylveroy (de type Psy et Plante) sera bien au cœur de cette intrigue, à la manière de Wushours dans Isolarmure.

Parallèlement, les Terre Enneigées de la Couronne nous invitent à revêtir votre doudoune et à chausser vos bottes à crampons pour une aventure placée sous le signe de l'exploration, nous explique The Pokémon Company. Les développeurs se sont ainsi inspirés des terres d'Ecosse et il n'est pas rare de voir certaines bâtisses évoquées l'architecture d'Edimbourg.

Mais c'est surtout dans les forêts de sapins et les montagnes recouvertes de poudreuse que Couronneige invite à se perdre et à lancer ses pokéballs. Là encore, les dresseurs qui connaissent bien la saga Pokémon devraient retrouver quelques visages familiers parmi les petits monstres proposés.

Et si Pokémon Epée et Bouclier a introduit les combats Dynamax, avec des pokémons géants, ce DLC devrait ravir les amateurs puisque de nouvelles aventures Dynamax seront particulièrement mises en avant. Il sera ainsi possible d'enchaîner les combats Dynamax et de booster radicalement le niveau de ses pokémons. Surtout, ces quêtes secondaires sont à vivre comme de véritables expéditions et le joueur se retrouvera devant divers chemins à suivre qui orienteront les combats.

Trouvable dans des grottes, ces «Aventures Dynamax» impliquent une bonne préparation du dresseur, puisqu'il nous a été précisé qu'il ne sera pas possible de soigner ou de nourrir ses Pokémons entre chaque combat.

Autre détail d'importance, la fin de ces quêtes se soldera par un face à face avec un pokémon légendaire. Une bonne surprise, mais il ne faudra pas râter son coup, puisque ce duel sera bien le seul moment où vous pourrez les capturer. Une erreur et il faudra recommencer l'intégralité de la quête, en étant mieux préparer. Voilà qui devrait d'ailleurs augmenter considérablement la durée de vie de ce DLC, promis comme plus important qu'Isolarmure.

Pokémon Epée et Bouclier DLC Les Terres Enneigées de la Couronne, Nintendo, sur Switch le 23 octobre.