Noël 2020 : les meilleurs enceintes et barres de son du moment

Elles peuplent nos salons et s'installent petit à petit dans toutes les pièces de la maison. Les enceintes audio et les barres de son voient leur qualité s'améliorer à mesure que les années passent. Voici notre sélection de modèles à (s')offrir, que l'on veuille profiter d'un son exceptionnel ou se plonger avec réalisme dans un film ou une série.

A noter, les tarifs affichés sont les prix publics de vente conseillés et ne tiennent pas compte des offres disponibles chez les revendeurs.

Sonos Arc

Pensé comme un produit tout en un et d'un design plutôt compact, l'enceinte Sonos Arc se place actuellement comme un produit de référence dans la catégorie barre de son. S'il est possible de l'équiper d'un Sonos Sub (un caisson de basse) en sus, l'Arc s'en sort déjà très bien tout seul en délivrant un son particulièrement saisissant. L'appareil est compatible Dolby Atmos pour offrir une expérience sonore en 3D impressionnante.

Avec une largeur de 1,14 m, pour une profondeur de 11,5 cm et une hauteur de 8,7 cm, le Sonos Arc abrite onze haut-parleurs derrière sa grille. Deux d'entre eux sont orientés vers le plafond pour répercuter les ondes sonores en 3D. Le son peut être diffusé également en stéréo, mais aussi en Dolby 5.1. La technologie TruePlay permet toujours de calibrer la barre avec la pièce qui l'abrite.

A noter, l'Arc se calibrera différemment selon qu'il est installé devant le téléviseur ou accroché à un mur. Dans ce dernier cas de figure, l'objet délivrera moins de basses. Côté finition, on apprécie son design épuré, tandis qu'un usage pour écouter la musique est également particulièrement appréciable. Un bel exercice de style.

Arc, Sonos, 899 euros

LG SN8YG

Avec un rendu sonore riche et bien calibré, la barre de son LG SN8YG est un modèle soigné et abouti. L'objet délivre un son 3D en Dolby Atmos ou DTS:X selon les sources sélectionnées. On apprécie le design épuré de son écrin qui renferme neuf haut-parleurs supportés par un caisson de basse sans fil.

Son processeur analyse également en temps réel le contenu que vous visionnez à l'écran pour adapter les sons et l'ambiance sonore (pour faire ressortir les voix notamment). L'objet est compatible avec le HDMI 2.1 pour développer toutes les plages sonores qui seront proposées par les PS5 et Xbox Series X et S.

SN8YG, LG, 699 euros

Amazon Echo Studio

Amazon développe ses gammes d'enceintes et vise ici les auditeurs plus exigeants. Son Echo Studio est un modèle connecté qui en impose. Si Alexa reste au centre de l'expérience, ce modèle est compatible notamment avec les morceaux haute résolution. Il n'est donc pas étonnant que le géant de l'e-commerce mette en avant cet objet pour son offre Amazon Music HD permettant d'écouter des morceaux en streaming en haute qualité et même avec le 360 Reality Audio de Sony. Une enceinte qui offre une belle présence sonore.

Echo Studio, Amazon, 199,99 euros

Google Nest Audio

Google poursuit ses efforts en matière de matériel audio. En atteste sa dernière enceinte baptisée Nest Audio. Reposant sur un design en forme de galet épuré, elle délivre un son très flatteur compte tenu de sa taille. Un objet que l'on peut aisément glisser sur une étagère ou placer au centre d'un table pour un son enveloppant grâce à ses deux drivers, un woofer et un twitter. Les graves sont présents, mais les médium et les aigus ne sont pas en reste et l'on est même surpris de sa qualité compte tenu de son prix (moins de 100 euros). Sur ce point, Google a fait de sérieux efforts lorsqu'on compare la qualité de sonore de ses premières enceintes connectées.

Comme il est de mise sur ce type de produit, l'objet adapte sa sonorité à son environnement. En outre, si le multiroom est de la partie lorsque vous en possédez plusieurs, un paire peu aussi s'unir pour proposer un son stéréo de meilleure facture. Bien sûr, le Nest Audio intègre aussi Google Assistant afin d'interagir avec lui. Attention toutefois, il s'agit d'une enceinte filaire.

Nest Audio, Google, 99,99 euros

Sony XB33

Du côté des enceintes nomades, Sony frappe fort avec la gamme XB33. Un modèle qui ne craint ni l'eau ni la poussière pour vous accompagner en tout lieu. Surtout, la XB33 dispose même d'un système de LED intégrées pour ajouter une ambiance lumineuse amusante. Le sigle XB, pour «Extra Bass» en fait une enceinte à recommander spécialement pour l'extérieur (jardin, camping ou la plage notamment) et offre une connexion sans fil intéressante. Sony livre un modèle bien pensé pour partager les musiques pop, électro, techno, rap, rnb actuelles grâce à un calibrage sonore flatteur. Son application mobile est bien pensée pour en paramétrer chaque aspect, tandis que ses deux hauts-parleurs offrent un son stéréo vraiment étonnant compte tenu de sa relative compacité.

XB33, Sony, 149 euros

Apple HomePod Mini

Gros comme une orange, le HomePod Mini ne sera pas disponible en France avant le 16 novembre, mais il est déjà un objet de curiosité. Apple développe ici son enceinte HomePod dans un format très réduit et promet de nouvelles interactions avec Siri, son assistant virtuel, au sein d'un même foyer. Attention toutefois, il ne s'agit pas d'un modèle sans fil. Il faudra donc prévoir une prise de courant à proximité.

La puce S5 intégrée est chargée de traiter le son à la volée afin de le recalibrer pour un rendu sonore fidèle. Le HomePod intègre «un aimant néodyme et l’association de deux radiateurs passifs à annulation de force», explique la marque qui promet un son profond et des basses bien présentes. On espère toutefois que la signature sonore sera moins basseuse que pour le HomePod. Nous remettrons bien sûr à jour cet article, une fois le test de l'objet réalisé.

HomePod Mini, Apple, 99 euros, le 16 novembre