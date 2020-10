Halloween : on a joué en avant-première à Little Nightmares 2

A l’approche d’Halloween, nous avons pu faire quelques pas dans le nouveau Little Nightmares 2. De quoi se donner quelques bons frissons avec une aventure à la fois horrifique et mignonette.

Little Nightmare c’est avant tout une atmosphère. Un univers sombre et angoissant. Le premier opus conçu par les Suédois de Tarsier Studios était sorti en 2017 avait été salué par la critique autant que par les joueurs. Son univers sombre et unique avait même profité d’une adaptation en bande dessinée.

Alors, lorsqu’on a la chance de pouvoir jeter un œil en avant-première sur le second opus, prévu pour le 11 février prochain (PC, PS4 et 5, Xbox One/Series S et X, Switch), on ne peut raisonnablement pas résister à l’appel de l’aventure. D’autant que le frisson est garanti…

D’emblée, Little Nightmares 2 marche sur les traces de son illustre aîné en termes de réalisation graphique. Dans ces environnements enténébrés, chaque ombre peut cacher un danger. Dans l’esprit des Limbo ou autres Inside des Danois de Playdead, il faut ici faire progresser son personnage, écran après écran, dans une quête un brin cryptique et sibylline, ponctuée d’énigmes.

Comment ouvrir cette porte ? Atteindre ce levier en hauteur ? Comment échapper à ce monstre qui se faufile dans les ténèbres ? Les adeptes de ces titres puzzle plateformers en général et du premier Little Nightmares en particulier retrouveront leurs marques.

On retrouve d’ailleurs dans cet opus l’héroïne du premier épisode : Six. Ça n’est pourtant pas elle que nous avons pu diriger durant cette session très privée, mais un autre personnage appelé Mono (et non pas Momo de la chaîne YouTube Jeux Vidéo Magazine).

Six, elle se contente de suivre et de filer un coup de main de temps en temps quand on l’appelle. Toutefois les deux personnages peuvent se prêter main forte en se faisant par exemple la courte-échelle. Pratique lorsqu’il s’agit d’atteindre une plate-forme en hauteur. Ce fonctionnement en binôme constitue a priori l’un des grosses nouveautés de cet épisode même si le jeu ne se jouera pas à deux joueurs.

Cette nouvelle démo du jeu nous emmenait dans une espèce d’atelier rempli de morceaux de pantins articulés… Des membres, torses, têtes qui évidemment ne manquent pas de s’animer, voire de poursuivre le pauvre Mono… Allez on va l’avouer, au casque, dans la pénombre du salon, on a sursauté une ou deux fois durant la petite heure qu’a duré l’expérience. L’occasion de s’apercevoir que l’expérience Little Nightmares fonctionne toujours plutôt bien.

D’autant que le jeu parvient à faire d’un de ses défauts un atout. De quoi je parle ? Simplement que les angles de vue, de caméra, empêchent par moment de bien suivre l’action. Ce qui serait purement gênant (pour ne pas dire agaçant) dans un autre jeu, devient ici stressant à souhait. On avance parfois carrément à l’aveugle. D’autant plus que dans ces décors très sombre, notre petit personnage doit souvent utiliser une lampe torche pour éclairer son chemin. Il s’agit de distinguer plus que de voir, et ces angles de caméra gênants concourent (malgré eux ?) à ce sentiment d’angoisse diffus.

Aussi sinistre que magnifique

Outre ce sinistre atelier, les développeurs du jeu ont déjà dévoilé d’autres lieux comme une maison délabrée, une forêt, un marais… De quoi varier les plaisirs sur le thème de l’angoisse et de la peur. Reste que les mécaniques du jeu ne semblent pour le moment varier qu’à la marge. On espère que les développeurs de Tarsier sauront nous surprendre d’ici la sortie du jeu. Pour le reste, on a passé un vrai bon moment avec Six et Mono dans un univers toujours aussi sinistre que magnifique. La marque de fabrique là encore de ces petits cauchemars.

Little Nightmares 2, Bandai Namco, sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S, PC et Switch, le 11 février 2021.