Confinement : les consoles PS5 et Xbox Series X seront-elles vraiment disponibles ?

C’est le mois que les gamers attendaient le plus, mais la fête sera-t-elle gâchée ? Avec le reconfinement, les distributeurs tentent de s’organiser, tant bien que mal, et l'angoisse des fans commence à monter.

Si vous comptiez arriver les mains dans les poches dans un magasin, le 10 novembre, pour vous procurer les Xbox Series X et S et le 19 novembre pour la PS5, oubliez tout de suite. En effet, les stocks sont pour la plupart en rupture et surtout, le confinement vous en empêchera, puisque les commerces non essentiels resteront fermés au moins jusqu'à début décembre.

Des retraits en magasins repensés ?

Les distributeurs s’adressent donc à celles et ceux qui ont déjà réservé leur machine mais qui avaient opté pour un retrait en boutique. Leader du marché des magasins spécialisés dans le jeu vidéo, le réseau Micromania-Zing appelle déjà les clients à se rendre directement en magasin dès ce jeudi 29 octobre pour procéder au règlement et à l’ajout de frais de port en vue d'une expédition à domicile. En outre, les clients qui avaient déjà prépayé leur console doivent revenir afin de fournir leurs coordonnées complètes.

Une procédure à suivre pour la Playstation 5 est décrite ci-dessous, mais Micromania assure également travailler sur un mode d'emploi pour les Xbox Series X et S. D’autres enseignes concurrentes appellent à faire de même et nous vous conseillons d'appeller votre revendeur local afin de comprendre la marche à suivre. La situation est complexen, d'autant plus que certains avaient opté pour des options de reprise de leur ancienne PS4 ou Xbox One.

Le site de la Fnac où le retrait en magasin était proposé gratuitement peuvent également être contactés, l'enseigne ne s'étant pas encore exprimé clairement à ce sujet. La méthode d'envoi reste toutefois disponible sur le site.