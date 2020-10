Games Made In France : voici le programme de l’événement jeux vidéo de ce week-end

En matière de jeux vidéo, l'Hexagone héberge des pépites. Evénement entièrement dédié aux studios tricolores, Games Made In France mettra en avant toute cette richesse dès ce jeudi et jusqu'au dimanche 1er novembre. Quatre jours de live, de stream et de conférences, avec des nouveautés à la clé. Voici donc le programme.

L'évènement est à suivre sur le site dédié mais aussi sur la chaîne Twitch MisterMV. Des débats notamment sur la place des femmes dans le jeu vidéo, mais aussi de nombreuses avant-première s'y enchaîneront. De quoi s'occuper à l'heure du reconfinement.

Les rendez-vous du jeudi 29 octobre

Les réjouissances commenceront ce jeudi 29 octobre dès 18h, où une «cérémonie d’ouverture» permettra de présenter le but de ce festival. Dès 18h35, le studio Cyanide et les créateurs de BloodBowl 3 présenteront leur jeu de sport par équipe où elfes, orques et humains devront en découdre dans ce titre attendu pour 2021. A 19h15, ce sera au tour du rogue-like Curse of the Dead Gods de révélé les secrets de sacréation avec son concepteur Adrien Crochet.

A 20h, on enchaînera avec Darksburg. Surtout, le rendez-vous de 21h promet de faire connaissance avec les développeur du studio Arkane Lyon, dans la thématique «plus de 20 ans de jeux vidéo» avec Dinga Bakaba (Game Director), Michel Tremouiller (Audio Director) et Sébastien Mitton (Art Director) qui reviendront ensemble sur la saga Dishonored, Prey. La soirée se poursuivra ensuite à 23h30 autour de Solasta: Crown of the Magister avec Xavier Penin, Éléonore Ronneau et Emile Zhang.

LES RENDEZ-VOUS DU vendredi 30 octobre

Le vendredi 30 octobre sera animé dès 12h15 avec la présentation de l’asso Game IN et de ses studios suivie à 12h45 de celle de l’association Atlangames. A 14h, Damien Mayance reviendra sur son projet Flipon, suivi à 16h30 de Don’t Forget Me avec Mélanie Pourin et Robin Fau; Suivront à 17h, Puzzle Forge Dungeon, à 17h30, Crying Suns et 18h15 avec Haven.

Vendredi - 19h00





Si on vous dit infiltration, espionnage et coop, ça vous parle ?





Nous vous l’avions présenté lors de notre dernier #MarathonWIG, le jeu @HacktagTheGame lancera le live avec l’interview de la CEO de @PoC_studios : @MarineFreland !#JMF20 pic.twitter.com/oq19XL60CV — Women in Games (@wig_fr) October 29, 2020

A 19h, Women in Games reviendra sur la place des femmes dans l'industrie du jeu vidéo. Tandis qu'20h, le jeu de Dontnod : Tell Me Why qui met en avant notamment des personnages LGBT sera commenté avec Elise Galmard et Talal Selhami. Suivi dès 21h par Warchief avec Guillaume Faia et à 22h de Snowtopia, Legend of Keepers et Neurodeck.

LES RENDEZ-VOUS DU samedi 31 octobre

Le lendemain, samedi 31 octobre, Games Made in France se poursuivra avec la présentation de l’asso Push Start à partir de 12h15, tandis qu'à 14h le séduisant Out There : Oceans of Time se montrera. Une petite surprise animera le créneau de 14h45 - 16h30, avant de poursuivre avec Kairos’ Light. A 17h, Othercide sera commenté par Tangi Tabuteau et Jérémy Satin, puis s'enchaîneront à Vectronom (17h40) et Tandem (18h15). Le rendez-vous de 19h mettra en avant «La Bourse JV», une initiative pour la formation des jeunes défavorisés dans le secteur du jeu vidéo. A 20h et 21h suivront repestivement Cellyon: Boss Confrontation et Humankind.

Les fan de Benoît Sokal et de l'univers de Syberia pourront le retrouver à 22h. Il sera suivi à 22h40 du jeu Fallback et à 23h45 de Cranked Up.

LES RENDEZ-VOUS DU dimanche 1er novembre

Le dimanche 1er novembre devrait conclure l'événement en beauté. A commencer à 12h15 par la présentation de l’asso Capital Games et de ses studios, puis les internautes découvriront à 14h, Spellcaster University avec Cosette et Jacques Nigon, pour enchaîner à 14h45 avec Toasterball avec Les Crafteurs Simon Brioul et Alexandre Huyghe et à 15h45 Across the Grooves en compagnie de Geoffroy Vincens.

C'est vers 16h30 que les amoureux du jeu vidéo devrait retrouver aussi plusieurs stars du secteur avec la participation d'Eric Chahi. Le créateur d'Antoher World nous emmènera dans Paper Beast sa dernière expérience en réalité virtuelle. Dès 17h, le programme se poursuivra avec The Wanderer avec Laurent Checola et Marie Berthoumieu, tandis qu'à par partir de 17h40 s'enchaîneront Hypercore et The Dreamwalkers. Enfin, à 19h, d'autres jeux Women in Games seront présentés. A 20h, le studio bordelais Asobo qui a développer le génial Microsoft Flight Simulator sera décrypté par Martial Bossard et Sebastian Wloch, tandis qu'à 21h, Windjammers 2 (suite direct du jeu culte de la Neo Geo) sera présenté par le studio Dotemu (déj derrière l'excellent Street of rage 4). A 21h50 Pharaoh: A New Era prendra le relais avec Théophile Noiré, puis à 22h15, The Last Spell se montrera avec Benjamin Coquelle et Matthieu Richez. Enfin, la cérémonie de clôture aura lieu à 23h30.