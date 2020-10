iPhone 12 et 12 Pro : notre jeu des 7 différences

Entre l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro votre cœur balance ? Il faut dire que les derniers smartphones d'Apple ont bien des choses en commun malgré un écart de prix de 250 euros pour leur version de base.

En effet, l'iPhone est commercialisé à partir de 909 euros, tandis que le 12 Pro s'affiche à partir de 1.159 euros. Voici les sept différences à connaître entre les deux.

Car entre le même processeur A14 Bionic, le même écran Oled Super Retina XDR de 6,1 pouces, la 5G, la protection de l'écran Ceramic Shield, leur design similaire, le Wifi 6 et Face ID ces deux modèles ont beaucoup plus en commun que les iPhone 11 et 11 Pro de 2019.

des coloris variés

Lorsque l'on découvre la nouvelle gamme d'iPhone, c'est d'abord le choix des coloris proposé qui va frapper les esprits. Ainsi, comme les iPhone 11, les iPhone 12 profiteront d'un choix de coloris plus pop. Apple propose ainsi les couleurs blanche, noire, bleue, verte et product(RED) pour le rouge (ce dernier choix permettant de reverser des fonds pour la lutte contre le Sida), voir ci-dessous.

© Apple

Du côté des iPhone 12 Pro, le choix est plus restreint, n'est pas le même et s'oriente vers des couleurs plus précieuses. On découvre alors les coloris suivants : graphite, argent, or et bleu pacifique.

© Apple

des matériaux à part

La finition entre les deux modèles n'est pas la même. Un différence qui ne se voit pas de prime abord en façade, puisque l'écran à encoche possède les mêmes dimensions (6,1 pouces). Toutefois, sur les tranches ainsi qu'au dos, Apple n'a pas opté pour les mêmes choix esthétiques. Ainsi, l'iPhone 12 abore un verre brillant sur sa face dorsale, tandis que les tranches apparaissent avec un rendu en aluminium brossé. Quant à l'iPhone 12 Pro, le verre poli pare l'ensemble de la coque dorsale, tandis que de l'acier inoxydable avec un rendu chromé qui habille le pourtour des tranches pour un effet plus flatteur.

un bloc photo repensé

© n.cailleaud/CNEWS

La véritable différence entre ces deux terminaux réside en réalité dans le bloc photo dorsal. Celui de l'iPhone 12 n'arbore que deux objectifs principaux de 12 Mpixels chacun. Un ultra grand‑angle d'une ouverture ƒ/2,4 et un champ de vision de 120° et un grand‑angle d'une ouverture ƒ/1,6 Zoom. L'optique arrière 2x offre aussi un zoom numérique jusqu’à 5x.

L'iPhone 12 Pro affiche trois objectifs ainsi qu'un capteur LiDAR (sur lequel nous reviendrons). Apple parle ici de «système photo pro» puisque chaque objectif cache un capteur de 12 Mpixels : ultra grand‑angle, grand‑angle et téléobjectif. L'ultra grand-angle possède une ouverture ƒ/2,4 et champ de vision de 120°, le grand‑angle : ouverture ƒ/1,6 et le téléobjectif : ouverture ƒ/2,0. Le zoom optique arrière 2x monte à une amplitude optique : 4x et jusqu'à 10x en numérique.

LE SCANNER LIDAR

© n.cailleaud/CNEWS

Autre ajout à l'iPhone 12 Pro, le fameux scanner LiDAR, déjà vu sur l'iPad Pro dévoilé en printemps dernier. Une technologie qui n'est pas qu'un détail de plus puisque celle-ci étend remarquablement les possibilités de création photo dans des conditions de basse luminosité. Le scanner est ainsi capable d'assurer un reconnaissance en 3D d'une pièce de maison ou d'un visage. Il est alors possible de réussir des photos à contre jour et même des portraits dans des conditions de prise de vue sombres et difficiles. Un vrai plus que nous avons pu tester.

le format Apple ProRAW

Durant la keynote du 13 octobre, Apple a mis l'accent sur une nouvelle fonction dénommée Apple ProRAW. Celle-ci ne sera disponible qu'avec les iPhone 12 Pro.

En clair, ce mode s'adresse aux puristes de la photo et aux plus créatifs. Comme sur un appareil photo haut de gamme, Apple ProRAW permet d'extraire un fichier RAW, c'est à dire un fichier image non compressé et brut de tout traitement algorithmique. L'idée étant de pouvoir retravailler/retoucher l'image à sa guise avec des logiciels de type Adobe Photoshop. Une première chez Apple. Apple ProRAW permettra de retravailler les images avec des outils professionnels.

des stockages différents

Dans les entrailles des deux mobiles, de petits détails importants sont à noter. Ainsi, dans les caractéristiques de l'iPhone 12, on peut découvrir que la version de base à 909 euros est proposée avec 64 Go de mémoire et ne peut dépasser les 256 Go pour 1.079 euros. Un point à relever lors de votre achat, puisque du côté du 12 Pro, la mémoire commence à partir de 128 Go pour le modèle à 1.159 euros, celle-ci pouvant être portée jusqu'à 512 Go pour sa version à 1.509 euros.

une mémoire vive à deux vitesses

Dans les faits, les iPhone 12 et 12 Pro possèdent le même processeur : le A14 Bionic. Un foudre de guerre. Les deux modèles ne sont pas totalement armés de la même manière. L'iPhone 12 Pro renferme 6 Go de Ram dans ses entrailles et l'iPhone 12 n'aurait que 4 Go de Ram. Une différence qui permet de rendre le 12 Pro plus à l'aise pour siwtcher entre les applications ou gérer certains types de jeux vidéo plus gourmands en ressources.