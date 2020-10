WhatsApp : la reconnaissance faciale bientôt sur Android ?

Et s'il était possible d'utiliser la reconnaissance faciale pour accéder à la messagerie WhatsApp ? C'est le projet sur lequel travaillent les équipes de la fameuse appli mobile.

Celle-ci pourrait enfin être disponible sur les smartphones sous Android. Une possibilité que connaissent déjà les utilisateurs d'iPhone compatibles avec Face ID.

Sur Android, donc, une phase expérimentale aurait commencé pour certains testeurs, affirme le site WABetaInfo qui explique avoir déniché plusieurs indices en ce sens dans la future interface de l'application. L'idée ici étant de renforcer le niveau de sécurité pour ouvrir l'application et souvent accéder à ses messages privés et professionnels, parfois confidentiels. A noter qu'il était déjà possible de l'ouvrir via le capteur d'empreintes.

© capture WhatsApp/wabetainfo

La future interface de WhatsApp sous Android révèle ainsi la prise en charge d'un paramétrage complet d'une ouverture biométrique de l'appli. Il convient toutefois de noter que le déverrouillage par reconnaissance faciale sera possible sur les smartphones possédant les éléments techniques necessaires au niveau de la caméra installée sur la face avant.

Enfin, WABetaInfo souligne qu'une autre fonctionnalité devrait faire partie de la prochaine mise à jour. Ainsi, il serait possible à l'avenir de rejoindre facilement une conversation vidéo à plusieurs si l'on y avait été convié auparavant, mais que l'on ne pouvait s'y connecter dès le départ. L'ensemble de cette mise à jour pourrait être lancé d'ici à la fin de l'année.