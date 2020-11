Disney développe un robot au regard «humain», le résultat fait peur

«Gaze» («regard» en français) : tel est le nom du nouveau robot de Disney Research. Selon ce laboratoire financé par Disney, le regard hyper-réaliste de la machine créerait «une illusion de vie».

«L'illusion» fonctionne grâce à deux éléments : une caméra, et un capteur. Ils permettent à Gaze de repérer une personne dans un environnement. Le robot peut ensuite la regarder d'une certaine façon, variable selon le contexte.

Et les possibilités sont nombreuses : la réponse de Gaze au stimuli extérieur est conçue pour être ultra-réaliste. D'abord, il bouge légèrement la tête, ce qui donne l'impression qu'il respire. Il est aussi capable de cligner des yeux, de jeter de brefs coups d'oeil, et de varier la vitesse de déplacement de son regard. A peu près comme le feraient les humains.

Le but est de «créer des expériences interactives qui soient dynamiques, engageantes, qui réagissent au monde extérieur, et qui ressemblent à des humains», précise Disney Research dans son rapport.

Un robot plus ou moins humain

Problème : «l'expérience» s'arrête dès que l'on regarde autre chose que les yeux de Gaze. Et pour cause, le robot possède un buste, une tête articulée dépourvue de peau, et des dents qui en feraient cauchemarder plus d'un.

On pourrait ainsi s'attendre à ce que Gaze figure plutôt dans un film d'horreur (il se fondrait très bien dans le décor) que dans la chambre d'un enfant. Ses concepteurs ont toutefois un autre projet pour lui : Gaze servira de base pour améliorer les Audio-Animatronics des parcs Disney.

Une amélioration pour les parcs Disney

Les Audio-Animatronics sont des figurines animées, avec une bande-son, largement utilisées dans les attractions. On peut citer en exemple les poupées de It's a Small World.

Avec une technologie semblable à celle de Gaze, les poupées ne se contenteraient plus de reproduire les mêmes mouvements de danse : elles pourraient aussi suivre le public des yeux, et créer une interaction avec eux.

De telles créations engendreraient «une immersion encore plus profonde dans la narration», affirme Disney Research. Reste à habiller correctement ce binou de technologie pour que la magie opère