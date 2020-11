Oral-B iO : la rolls des brosses à dents vaut-elle son prix ?

Proposée au prix de 279 euros, la nouvelle brosse à dents électrique Oral-B iO est présentée comme à l'avant-garde de l'hygiène dentaire. Un produit qui possède sa propre appli mobile renforcée par l'intelligence artificielle. Nous l'avons testée durant deux semaines pour vérifier ses prétentions.

Livrée dans un packaging luxueux, l'Oral-B iO Series 9 est accompagnée d'une brosse, d'un chargeur à induction, mais aussi d'un écrin de rangement permettant de recharger sa brosse durant les voyages (idéal pour les globe-trotters).

Un kit complet qui prétend surtout faire la différence quant à la qualité du brossage promis comme «révolutionnaire», tandis qu'un suivi quotidien des progrès est réalisé par le biais de l'application Oral-B (gratuite iOS et Android). L'appairage se fait rapidement via le Bluetooth intégré dans la brosse à dent. Il est à noter que cette dernière peut, bien entendu, fonctionner sans l'application.

Du côté des finitions, la brosse est proposée en trois coloris : noir, blanc ou or rose. Une bague illuminée par une LED vous indique également la pression que vous exercer sur vos dents et gencives. Si vous appuyez trop fort et risquez de vous blesser, celle-ci brillera de rouge et si vous faites bien le job, le vert indique que vous êtes sur la voie d'un brossage efficace. En outre, un petit écran est incrusté dans le manche, indiquant différentes options : brossage quotidien, brossage de la langue, réglages... Petit plus, un détecteur de mouvements active cet écran dès que la brosse est prise en main.

250 brevets déposés pour une brosse à dents

A l'heure où les objets présentés comme connectés sont légion, on est en droit de s'interroger sur la pertinence de les rendre «intelligents». Et force est de constater qu'Oral-B n'a pas fait les choses à moitié pour justifier un tel tarif. La firme américaine a même été jusqu'à déposer 250 brevets pour la conception de cette brosse après six années de R&D. Dans les faits nous avons testé cette brosse durant près de 15 jours et l'on a effectivement constaté une nette différence entre l'usage de la brosse iO Series 9 et une brosse à dents électrique classique vendue dix fois moins chère pourtant fabriquée par la même marque.

Testée cliniquement, l'Oral-B iO n'utilise pas le même moteur pour animer sa brosse. Ici, Oral-B mise sur un entraînement magnétique qui fait bouger les poils de la brosse jusqu'à leur extrémité, ce qui procure une sensation de frotement plus douce, bien que plus puissante. Un paradoxe qui s'entend aussi à l'oreille puisque l'objet émet également moins de bruit qu'un modèle classique. Il est à noter que le mode brossage de langue est quant à lui moins puissant pour passer plus délicatement sur cet organe.

Mais l'objet prend tout son sens lorsqu'il est connecté à l'application dédiée. Une fois cette dernière activée, une dentition virtuelle apparaît à l'écran, divisant la bouche en six parties distinctes (dents du haut droit, centre et gauche et dents du bas droit, centre et gauche). C'est ici que les capteurs de la brosse entrent en jeu pour suivre vos mouvements et vous inviter à passer sur l'ensemble de la dentitions, à l'extérieur, au milieu et à l'intérieur. Une fois une partie brossée de manière optimale, l'application affiche alors des dents blanches et brillantes et vous invite à passer à la suivante, jusqu'à couvrir 100 % de la surface. Une minuterie renseigne également en temps réel sur le temps de brossage. Quatre minutes étant jugées particulièrement efficaces, alors que deux minutes minimum sont recommandées par les dentistes.

Des programmes personnalisés

Surtout, il est possible de suivre des programmes personnalisés (haleine fraîches, élimination de la plaque dentaire, dents blanches...) à suivre sur une ou plusieurs semaines. L'application va alors recommander l'achat de certains types de produits (dentifrices, bains de bouches, fils dentaires...) qui peuvent accompagner certaines routines. Des médailles sont alors à gagner pour ajouter un côté gamification à l'ensemble. De notre côté, nous avons opté pour soigner nos gencives sensibles et si sur le papier Oral-B promettait des «gencives 100 % plus saines en une semaine», il est vrai que le résultat était déjà atteint au bout de quatre jours seulement. Lors de ses essais cliniques, Oral-B a noté que «83 % des patients présentant des inflammations de la gencive sont passés à des gencives saines au bout de huit semaines». La plaque dentaire est également mieux traitée notamment près de la ligne gingivale (entre les dents et les gencives).

Véritable compagnon pour les personnes souhaitant avoir une hygiène impeccable de leur dentition, la brosse Oral-B iO est un produit qui reste encore peu accessible de par son prix. Toutefois, les efforts technologiques apportés nous on convaincu de son efficacité, notamment pour les personnes aux gencives sensibles. Un appareil qui trace la voie pour les soins bucco dentaires du quotidien.

Oral-B iO Series 9, 279 euros (21,99 euros le pack de deux brossettes).