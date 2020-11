Tous AntiCovid vise les 15 millions de téléchargements d’ici à décembre

Vers un succès qui fera oublier l'échec de StopCovid ? Cédric O y croit. Le secrétaire d'Etat en charge du Numérique a annoncé ce mardi 3 novembre que l'application avait dépassé les 7 millions de téléchargements.

Un premier bilan positif après seulement une semaine et demi d'exploitation. Surtout, Cédric O estime que l'application devra atteindre les 15 millions de téléchargements d'ici à un mois (début décembre) pour «nous donner une chance de plus de réussir la sortie de confinement». Un objectif qui permettrait d'atteindre 20 % de la population Française et d'envoyer des notifications plus pertinentes pour les utilisateurs.

4.616 cas d'exposition notifiés

Ce mardi 3 novembre, les statistiques de l'application révélaient que plus de 7,15 millions de personnes s'étaient enregistrées. Un chiffre qui comprend également les plus de 2,5 millions de téléchargements de StopCovid, puisque Tous AntiCovid n'est qu'une mise à jour augmentée de cet outil lancé en juin dernier.

Par ailleurs, 4.616 personnes ont été notifiées par l'application qu'elles ont été exposées au Covid-19.