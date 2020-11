Noël 2020 : les meilleures idées pour faire plaisir à un gamer

Des jeux vidéo, et tout le matériel qui va avec. Les gamers aiment le matériel de qualité et les éditions collector. Voici de quoi les satisfaire.

Une borne arcade de pro

Avoir une borne d'arcade chez soi est sans doute le rêve que caresse chaque gamer. En la matière, qui ne se souvient pas des excellents jeux qui ont été produits pour le système MVS de SNK, dont la console dérivée est plus connue sous le nom de Neo Geo. Pour Noël, Just For Games a dans sa hotte de quoi faire briller les yeux des fans avec le système MVS-X. Une véritable borne permettant de jouer à 50 jeux issus de la collection. Des hits tels que Samurai Shodown et Metal Slug, en passant par les sagas King of Fighters, Last Blade ou encore Fatal Fury, qui reviennent ici dans un rendu HD pour s'afficher sur l'écran 4/3. A noter qu'il est possible d'acheter la borne sans son pied, pour la poser sur une table ou un bureau.

Borne BarTop Neo Geo MVS-X, Just For Games, disponible le 4 décembre, 499 euros.

UNe MONTRE DÉDIÉE À L'ESPORT

Un outil créé pour les gamers compétitifs. Grâce à un profil d'activité spécialement conçu pour les esports, la montre connectée Instinct, de Garmin, assure un suivi des performances de votre corps pendant les parties. Encore mieux : le logiciel de streaming Str3amup permet de diffuser en live son niveau de stress et sa fréquence cardiaque à ses abonnés sur ses réseaux. Et pour se préparer à mieux gérer les efforts intenses, la montre est livrée avec un guide d'entraînement visant à améliorer ses performances et progresser.

Montre Instinct Esports Edition, Garmin, 299,99 €

Le retour de la Game & Watch

Mario fête ses 35 ans cette année et Nintendo entend bien faire honneur à sa mascotte. Et parmi les goodies qui marqueront ce Noël, la nouvelle Game & Watch édition Super Mario Bros. devrait ravir les joueurs les plus nostalgiques. Calquée sur les premiers jeux électroniques que la firme de Kyoto a popularisé dans les années 1980, cette Game & Watch intègre un écran LCD couleurs pour revivre le jeu original Super Mario Bros., Super Mario Bros. The Lost Levels, sortis sur NES et Famicom, ainsi qu'une version spécial de Ball (la toute première Game & Watch) et une horloge renfermant plein de surprises.

Game & Watch Super Mario Bros., Nintendo, disponible le 13 novembre, 49,99 euros.

UN TAPIS DE SOURIS XXL

Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Pour les souris, c'est la même chose, car le meilleur des capteurs sera bien inutile en l'absence d'un tapis de souris de qualité. La marque spécialisé Steelseries a donc prévu un écrin à la hauteur. Le plus grand de ses modèles QcK Prism, réalisé en tissu micro-tissé, atteint même des dimensions pharaoniques : 160 cm de long pour 80 cm de large. En outre, le contour du tapis est savamment réhaussé d'un éclairage RVB, idéal pour mettre en valeur le tout dernier modèle de souris sans fil de la marque, l'Aerox 3 Wireless.

Tapis de souris QcK Prism (Existe en 5 tailles), Steelseries, de 39,99 € à 159,99 €

Le Monopoly Pac-Man

Le Monopoly célèbre à sa façon et depuis plusieurs années les jeux vidéo. On ne compte plus les éditions autour de Mario, Zelda, Fortnite... Cette année 2020 est aussi l'occasion pour le plus célèbre des jeux de société de fêter les 40 ans de Pac-Man. Le héros de Bandai-Namco s'offre une édition spéciale intégrant des pions à son effigie et même une mini-borne. Exit l'argent, ici le vainqueur est celui qui engrange le plus de points.

Monopoly édition Arcade Pac-Man, Hasbro, 34,99 euros

Un éclairage savamment étudié

Dalles , à partir 159,99 €

Des lunettes de compétition

Lunettes, Gunnar