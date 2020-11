Attestation numérique : à quoi sert la case «mon téléphone se souvient de moi» ?

Apparue au gré d'une récente mise à jour, la case «mon téléphone se souvient de moi» a été ajoutée à l'attestation numérique. Pourtant de nombreux mobinautes hésitent à la cocher de peur qu'on ne récupère certaines de leur données.

La case est disponible à la fois via l'attestation numérique disponible sur le site du gouvernement mais aussi dans l'attestation incluse dans l'appli Tous AntiCovid (qui totalise 7,5 millions de téléchargements ce jeudi 5 novembre).

L'idée est de sauvegarder les données liées au remplissage du document (nom, lieu et date de naissance, adresse...) afin de préremplir l'attestation et de n'avoir plus qu'à choisir le motif de votre sortie au moment de la générer. Désormais trois secondes sont nécessaires entre le moment où vous accédez au site et l'instant où l'attestation est générée. Un gain de temps notable donc.

Des données stockées dans le mobile

Reste que beaucoup hésitent à cocher la case en question, des données personnelles y étant confiées. Notamment dans l'application Tous AntiCovid censée rester anonyme de bout en bout. Sachez en réalité que vous ne courez pas de risque et qu'il est possible de faire machine arrière à tout moment.

Le gouvernement explique ainsi que les informations sont «exclusivement stockées localement dans votre téléphone, utilisé pour générer l'attestation». Comprenez que ces données ne sont pas stockées sur des serveurs, comme ce peut être le cas lorsque vous naviguez sur des sites internet pour faire ensuite du traçage et envoyer de la publicité ciblée par exemple.

Comment revenir en arrière

En outre, il est possible d'effacer ses données dès qu'on le souhaite. Pour celles et ceux qui utilisent le site du gouvernement pour générer leur attestation, vous pouvez juste appuyer sur le bouton virtuel «Effacer le formulaire et son contenu sauvegardé sur mon téléphone», situé juste en dessous de la mention «Générer mon attestation». Si vous faites l'essai et que vous réaccédez au site juste après, vous découvrirez alors que vos données n'apparaîtront plus directement. Un procédé qui fonctionne aussi bien sur iOS qu'Android.

Pour les utilisateurs de l'appli Tous AntiCovid, le procédé est sensiblement pareil. Il suffit d'aller dans la section «Paramètres» de l'application puis de faire défiler le menu jusqu'à «Mes données attestation» et d'appuyer sur «Effacer sur mon téléphone».