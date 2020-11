Le Bitcoin pourrait passer la barre des 20.000 dollars

Après le boom de 2017, le Bitcoin est désormais sur la voie d'un nouveau record. Le cours de la monnaie virtuelle la plus populaire pourrait bientôt atteindre les 20.000 dollars, affirme Bloomberg, voire dépasser le niveau qu'elle avait atteint en janvier 2018 avant de s'effondrer.

Une croissance fulgurante alors que la valeur du Bitcoin a bondi de 7 % pour atteindre les 14.984 dollars ce jeudi matin.

Car après une année 2019 relativement morose pour les détenteurs de la cryptomonnaie, cette dernière est repartie à la hausse, se présentant comme un investissement intéressant malgré la crise sanitaire internationale.

Bitcoin is rallying again, with some pointing to $20,000 as the next target https://t.co/IeN2dAE47v

— Bloomberg (@business) November 5, 2020