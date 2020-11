TikTok s’engage contre le harcèlement

Alors que le ministère de l'Education nationale organise avec d'autres institutions la journée «Non au harcèlement» ce jeudi 5 novembre, TikTok annonce qu'il se joint à cette campagne.

Dès aujourd'hui et pour une semaine, le réseau social, qui connaît un succès phénoménal auprès des adolescents, va animer une campagne de sensibilisation.

C'est par le biais du hashtag #NonAuHarcelement, que les utilisateurs pourront en apprendre plus sur la question. Ainsi, l'onglet «découvrir» de l'appli TikTok met en avant une bannière qui sera «visible de l'ensemble des utilisateurs français». «Le harcèlement n'a pas d'âge et il peut toucher tout le monde», rappelle le réseau social qui martèle qu'il ne faut «pas rester isolé face au harcèlement».

Des vidéos de sensibilisation à partager

Surtout, la plate-forme incite les Tiktokeurs à partager leurs vidéos en y ajoutant le hashtag #NonAuHarcelement. Celles-ci seront alors accessibles depuis la page Découvrir #NonAuHarcelement. Cette section met déjà en image des situations de harcèlement et des messages de sensibilisation.

Enfin TikTok rappelle aux ados le numéro téléphonique du gouvernement : 3020. Un numéro d'écoute et d'assistance gratuit pour accompagner les victimes et les témoins. Parallèlement, le réseau invite tous les utilisateurs à faire remonter les contenus douteux et comportements qui méritent d'être signalés.

A l'attention des parents et des nouveaux utilisateurs mineurs, TikTok rappelle qu'il existe un «Mode Connexion Famille». «Il permet d'accompagner les adolescents dans leur utilisation de l'application et dans la maîtrise de leurs interactions (accès à la messagerie directe pour les plus de 16 ans ; compte privé ou public, limite d'accès à certaines catégories de contenus)», précise le réseau.