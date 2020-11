URGOnight : un casque high-tech pour retrouver le sommeil

Et si retrouver un sommeil réparateur passait d'abord par un entraînement cérébral ? Voici l'idée développée par la start-up URGOTech avec un casque connecté misant sur le neurofeedback.

Baptisé URGOnight, ce modèle possède un système d'électrodes intégrées et invite à suivre deux, trois à quatre fois par semaine des séances de 10 à 20 minutes chacune par le biais d'une application dédiée. Des sessions douces qui entendent éviter de passer par des traitements plus complexes pour certains cas.

Car si plus de la moitié des Français déclarait avoir des problèmes de sommeil avant le premier confinement, cette proportion est montée à trois quarts depuis, selon une étude rendue publique en juin dernier par Epi-phare, qui réunit l'Agence du médicament (ANSM) et l'Assurance maladie. Toutes deux pointent également un boom des ventes de somnifères et de tranquilisants cette année.

Si URGOnight ne dispense pas de consulter un professionnel de santé pour des troubles du sommeil complexes (comme l'apnée du sommeil par exemple), cet appareil d'un nouveau genre repose en réalité sur une technologie déja éprouvée depuis plus de 20 ans dans le milieu médical : le neurofeedback. Egalement connu sous le nom d'électroencéphalographie, il vise à autoréguler des fonctions cérébrales.

En clair, les séances vont entraîner le cerveau à «fabriquer» les ondes nécessaires au sommeil profond. Neuroscientifiques et professionnels de la santé ont travaillé sur ce casque très léger, afin de concevoir cette expérience comme un entraînement pour se couper des bruits extérieurs durant la nuit. Des petits jeux visuels à faire en journée vont permettre de stimuler certaines zones du cerveau et de le préparer aux phases du sommeil lorsque, plus tard, vous vous glisserez sous la couette.

Cinq années de R&D

«Concrètement, ce casque qui a nécessité cinq ans de R&D est composé de petites électrodes pour stimuler ces ondes. Il ne nécessite aucun réglage et se pose aisément sur la tête. La méthode étant non-invasive. Nous touchons ici les personnes qui veulent améliorer la qualité de leur sommeil. Cela peut passser par de la méditation ou du lâcher prise par exemple durant les séances. Son usage est finalement très personnel et c'est à chacun d'adapter son entraînement», explique Guirec Le Lous, fondateur de URGOTech, filiale du groupe français URGO.

Lancé en octobre, cet appareil est désormais disponible auprès du grand public pour 499 euros. «Je conseille d'étaler les 40 premières séances sur un rythme de deux à trois fois par semaine, afin d'obtenir un suivi régulier et des résultats», explique Guirec Le Lous. A terme, l'URGOnight doit permettre de s'endormir bien plus rapidement et de «réduire les réveils nocturnes de moitié», grâce à une méthode clinquement prouvée. Une innovation qui a reçu diverses récompenses, notamment lors du CES de Las Vegas en 2019 et un Janus de la Santé 2019 par l'Institut français du design.