Election américaine : pourquoi les derniers tweets de Donald Trump sont-ils censurés ?

Alors que les Etats-Unis vivent dans l'attente du nom du 46e président, Donald Trump multiplie les attaques contre son adversaire Joe Biden et les démocrates. Et l'actuel chef des armées américaines mène la bataille sur son terrain favori : Twitter.

Pour autant, les derniers tweets de Donald Trump ont du mal à passer les barrières des administrateurs du célèbre site de micro-blogging. Ainsi, pas moins de douze tweets du président républicain ont été bloqués par Twitter entre ce vendredi 6 novembre à 9h et le dépouillement des votes qui a commencé le mercredi 4.

«Twitter est hors de contrôle», s'est même plaint Donald Trump sur son compte ce matin, criant à la censure pour contrer sa liberté d'expression.

Twitter is out of control, made possible through the government gift of Section 230!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020