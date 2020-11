Katharine, le requin blanc qui a un compte Twitter, réapparaît

Katharine, un requin blanc de 4 mètres, est réapparu au large de la côte ouest des Etats-Unis, ce week-end. L'émetteur placé sur sa nageoire dorsale n'avait pas émis de signal depuis près d'un an et demi.

Installé au mois d'août 2013, le dispositif, aussi petit qu'un smartphone, a envoyé un «ping» puissant, signe que l'animal est revenu à la surface. Mais l'appareil aurait dû cesser d'émettre au bout de cinq ans, et c'est donc une excellente nouvelle pour les chercheurs.

LE REQUIN EST TOUJOURS VIVANT

Selon l'ONG Ocearch qui traque ses déplacements, des doutes subsistent sur une première réapparition au printemps dernier, à 200 mètres des côtes de l'Etat de Virginie, comme le rapporte le site du The Guardian.

Mais ce 30 octobre, le groupe a pu déterminer avec certitude de nouveaux sons. «Katharine est vivante et elle va bien. Elle a "sonné" plusieurs fois...», s'est réjoui le chercheur Bryan Franks, de l'université de Jacksonville.

“I’ve got one very tight to the beach!” - OCEARCH’s volunteer pilot back in ‘13 getting a 1st look at #greatwhiteshark Katharine who pinged in again today on the #SharkTracker & has been the past several days after being quiet for more than a year. Watch: https://t.co/tuh8mR3khK pic.twitter.com/oS1avQJIYd

— OCEARCH (@OCEARCH) November 8, 2020