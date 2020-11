Les Tuniques Bleues - Nord & Sud : le revival réussi d'un jeu culte des années 80

Il n'y a pas qu'à la Maison Blanche que ça barde. Le jeu Nord & Sud, lui, propose carrément de revivre la guerre de sécession. Sorti à la toute fin des années 1980, le titre, plein d'humour, fait un retour inattendu, dans un remaster réussi.

La bande-annonce donne tout de suite le ton, avec quelques images tirées du titre original au tout début. Sur le fond, le jeu n'a pas changé, et décrit l'affrontement entre l'Union du Nord et les confédérés du Sud pendant la guerre de sécession. Un fond historique qui est aussi celui de la bande dessinée «Les Tuniques Bleues» (éd. Dupuis), avec le sergent Chesterfield et le Caporal Blutch en vedettes.

Cet aspect cartoon a été conservé, fort heureusement, dans cet adaptation au ton léger et immédiatement fun. Au lancement du mode campagne, plusieurs paramètres doivent être gérés par le joueur : l'année de départ de l'aventure (entre 1861 et 1865, soit les véritables dates de la guerre de Sécession), l'arrivée possible ou non de renforts par bateau, ainsi que le niveau de difficulté global. Simple et efficace.

Trois phases de gameplay

Le jeu est ensuite rythmé par trois phases distinctes de gameplay. La première consiste en un jeu de stratégie au tour par tour, où il s'agit de déplacer les troupes sur une carte. Il faudra anticiper les mouvements de l'ennemi pour éviter d'être en sous-effectif, choisir des destinations stratégiques (un port, par exemple) et attaquer au bon moment.

Pour chaque bataille, le mode de jeu change. En quasi-vue du dessus, les deux bataillons s'affrontent alors en temps réel et il faut jongler entre l'infanterie, la cavalerie et l'artillerie pour vaincre. Et détruire un pont peut devenir un avantage non-négligeable si vous êtes le seul à pouvoir artiller de loin.

Enfin, les attaques de train et de fort changent complètement par rapport au jeu d'origine. Ici, on laisse totalement tomber le jeu de plate-forme pour une nouvelle vue en FPS, mais qui respecte toujours l'esprit de la BD.

La version remasterisée est également disponible, ô joie, en mode multijoueurs local. Tout le mode campagne peut alors être le théâtre de vos affrontements à couteaux tirés. Evidemment, le titre n'est pas exempt de reproches. On pourra regretter une réalisation sympathique, mais assez quelconque, par exemple. En revanche, le plaisir de jouer est total. A moins de 40 euros l'exemplaire, c'est un excellent deal.

Les Tuniques Bleues : Nord & Sud, éd. Microïds, sur Switch, Playstation 4, Xbox One et PC/Mac.