Des trottinettes électriques capables de détecter les piétons bientôt en France

Donner la vue à des trottinettes électriques pour assister les personnes à leur guidon et éviter des accidents, voici le but de la nouvelle technologie qui devrait équiper les futurs modèles de BlaBla Ride.

Il s'agit d'une première mondiale pour une compagnie de trottinettes électriques en libre service. La société Voi Technology, alias BlaBla Ride en France, vient d'annoncer un partenariat avec la start-up Luna pour équiper certains modèles d'une caméra high-tech utilisée notamment sur des voitures haut de gamme.

Une phase expérimentale vient de commencer aux Royaume-Uni, avant leur arrivée en France d'ici à 2021. Toutefois, aucune ville de l'Hexagone n'a encore été désignée pour accueillir cette technologie.

Concrètement, cette caméra composées de trois capteurs offre une vision à 180 degrés pour analyser le comportement des piétons alentours. Des algorithmes prennent alors le relais pour identifier le nombre de piétons et ralentira sa vitesse en fonction de leur densité.

Réguler la vitesse de circulation

De même, l'outil est capable d'analyser la surface sur laquelle roule le trottinettiste. Si celui-ci se trouve sur un trottoir, la vitesse sera là encore limitée. Tandis que sur une piste cyclable ou une route, les limitations seront adaptées. L'idée étant de forcer le conducteur à adapter son comportement en fonction de la situation. Enfin, ce module installé sur le guidon aura également pour vocation de géolocaliser la trottinette au centimètre près lorsque celle-ci est déposée pour mettre fin à sa location.

«Jusqu'à présent, c'est aux piétons qu'il incombait de détecter, d'éviter et de naviguer autour des trottinettes. La technologie des trottinettes intelligentes de Luna permet d'inverser cette tendance et permet aux opérateurs et aux villes de mieux gérer leur parc et d'éviter ces conflits», indique Andrew Fleury, PDG de Luna.