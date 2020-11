Google : vers la fin du stockage illimité de vos photos et documents en 2021

Google vous aura prévenu. Assurant depuis cinq ans le stockage en illimité des photos dans ses serveurs, la firme vient d'annoncer la fin de ce service d'ici au 1er juin prochain. Le géant de l'Internet entend lui aussi suivre la concurrence qui propose déjà des services payants dans le cloud.

L'appli Google Photo permet à l'heure actuelle de stocker en ligne autant de photos qu'on le souhaite. Une solution gratuite qui sera bientôt limitée à 15 Go de données, au-delà un forfait payant sera proposé. Autre point important, cet espace de stockage agrégera également tous types de documents (pdf, word, excel...) dans ces 15 Go.

Un grand ménage s'impose

Si vous avez donc l'habitude de stocker régulièrement sur Google Photo et Google Drive vous pouvez d'ores et déjà faire le calcul, afin de savoir si vous allez basculer hors de cette limite. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur le site Google One et de vous connecter avec votre compte gmail. Une image de ce type (ci-dessous) vous indiquera si vous dépassez cette limite.

Surtout, les personnes qui ne se sont pas connectées à leurs comptes sur ces plates-formes durant deux ans verront leurs données supprimées. Les personnes stockant actuellement plus de 15 Go de données se verront averties par Google à de «multiples reprises», précise la firme, que si elles dépassent ce seuil sans payer durant plus de deux ans le contenu sera là encore supprimé.

Pour gagner plus de stockage, Google invite dès à présent les utilisateurs de son cloud à migrer vers sa solution Google One. Il est alors possible de stocker jusqu'à 100 Go pour 1,99 euro par mois ou 19,99 euros par an et jusqu'à 200 Go pour 2,99 euros par mois ou 29,99 euros par an.

Les utilisateurs de smartphones Pixel exonérés

Parallèlement, Google précise que les propriétaires de smartphones Pixel (commercialisés par le géant américain) seront quant à eux exonérés de cette limite et pourront continuer à stocker leur contenu gratuitement au-delà de la limite des 15 Go.