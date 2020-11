Noël 2020 : les meilleurs ordinateurs portables selon votre budget

Les ordinateurs portables s'imposent toujours plus au cœur des foyers. Que ce soit pour un usage mutlimédia, pour la bureautique, le télétravail ou le gaming, ces appareils se distinguent par leur côté multitâche. Voici notre sélection des meilleurs modèles lancés cette année.

Les tarifs indiqués sont les prix publics conseillés et ne tiennent pas compte des promotions disponibles chez les revendeurs.

Huawei Matebook 14 (899 euros)

Disponible en deux versions, l'une incluant AMD Ryzen R5 4600H/16GB/512GB à 899 euros et l'autre AMD Ryzen R7 4800H/16GB/512GB avec un écran tactile à 1.099 euros, le MateBook 14 lancé en octobre dernier est un PC portable particulièrement bien fini.

Huawei livre un modèle à l'aise pour le mutlimédia avec un écran de 14 pouces doté d'une belle défintion et quasiment sans bord. Sa webcam est dissimulée dans le clavier sous un bouton secret. On salue également son autonomie de 10 heures. Très fin et bien pourvu, il s'affiche comme une valeur sûre.

LENOVO LEGION 5 (899 EUROS)

Pour les gamers à la recherche d'un PC Portable à prix correct et suffisament à l'aise pour afficher des graphismes flatteurs, la version 2020 du Legion 5 de Lenovo est tout indiqué.

Pour moins de 900 euros, il ne concurrence pas les meilleurs modèles vendus 500 à 1.000 euros plus chers, mais offre un très bon compromis autour d'un écran de 15 pouces. Sa version 899 euros est équipée d'un processeur AMD Ryzen 5 et épaulée par une carte graphique Nvidia RTX 2060 qui lui assure de gérer tous les jeux sortis récemment sur PC.

A noter qu'il est possible de choisir des versions dotées d'un meilleur processeur, mais le prix augmente en conséquence.

ACER Swift 3x (999 euros)

Sous la barre des 1.000 euros, Acer propose sont Swift 3X. Un modèle bâti autour d'un écran de 14 pouces à la colorimétrie calibrée pour un rendu plus fidèle à la réalité et idéal pour les photographes amateurs qui aiment s'adonner à la retouche photo ou pour les vidéastes passionnés pour le montage.

Pensé aussi pour le télétravail et la bureautique, il n'en demeure pas moins relativement puissant avec un processeur Intel de 11e génération et une carte graphique dédiée Intel Iris Xe MAX. On salue aussi la connectivité complète proposée par ce modèle avec des prises USB-C, Thunderbolt 41 et USB3.2.

HP Envy 13 (999 euros)

Avec son Envy 13, HP propose un ordinateur portable élégant et léger dont on salue les finitions. Son châssis tout en métal lui assure en effet une bonne robustesse pour les déplacements et c'est tout le but de ce modèle pensé pour utilisation des plus nomades entre le bureau et le domicile pour les actifs, voire tous les lieux pour préparer ses examens et ses projets pour les étudiants. Son écran 16:9e de 13,3 pouces offre une image flatteuse pour visionner ses films préférés. HP poursuit également ses efforts pour réduire l'empreinte environnemental de ses produits et annonce que ce modèle composé à 30% de plastiques recyclés.

Apple MacBook Air (1.199 euros)

Best-seller d'Apple parmi sa gamme d'ordinateurs, le MacBook Air est donc très convoité. Commercialisé à partir de 1.199 euros, cette édition 2020 vient booster la puissance du MacBook le plus léger d'Apple (1,29 kg) avec un châssis en aluminium 100 % recyclé. On retrouve donc l'écran Retina de 13,3 pouces qui occupe presque l'ensemble de la face dédiée à la dalle, cerclée d'un fond noir.

Utile, puissant et bien fini, le MacBook Air (2020) s'avère bien équilibré, pour qui rechercherait un ordinateur portable complet sous MacOS, essentiellement orienté bureautique et consommation de vidéos, avec une belle autonomie dépassant allègrement les 10 heures.

DELL XPS 13 2 en 1 (1.499 euros)

Dell mise sur le modèle du portable convertible avec son XPS 13 2 en 1. Un modèle particulièrement bien fini et qui possède la particularité de posséder une charnière pour le faire basculer en mode tablette tactile. Si l'invention n'est pas nouvelle, Dell use de son savoir-faire pour offrir un appareil robuste et léger, grâce à l'aluminium usiné qui compose son châssis ainsi que la fibre de carbone qui parsème le repose poignet du clavier.

Ce notebook élégant est également puissant et il s'impose comme un compagnon particulièrement efficace, que ce soit pour de la bureautique avancée, lire un film sur son écran de 13 pouces ou pour se déplacer au travail en préparant directement ses réunion et ses présentation sur sa dalle tactile.

ASUS ROG ZEPHYRUS G14 (2.699 euros)

Présenté comme l'un des PC portables 14 pouces les plus puissants au monde, le Zephyrus ROG G14 d'Asus intègre un processeur AMD Ryzen 9 avec huit cœurs et 16 threads ainsi qu’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2060. Le tout dans un châssis de moins de 2 cm d'épaisseur. Une prouesse technologique portée également par un design soigné.

Le capot de ce PC profite même d'un jeu de LED intégrées pour autoriser des effets de lumières et une personnalisation de l'éclairage, le châssis présente quant à lui un mariage entre le magnesium et l'aluminium. Un ordinateur particulièrement haut de gamme qui s'adresse avant tout aux gamers exigeants, mais aussi aux créatifs qui utilisent des logiciels gourmands.