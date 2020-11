Call of Duty Black Ops Cold War : le multi sûr de lui

Comme chaque année, le multijoueur reste le cœur de Call of Duty, avec un multiplicité de modes compétitifs ou en coopération, diablement addictifs. On a pu tester ça en exclusivité et on vous dit tout.

C’est un peu, comme chaque année, un événement dans le monde du gaming : le Call of Duty nouveau arrivé ! Dévoilé tardivement, cet épisode nous plonge en pleine Guerre Froide après un Modern Warfare sorti l’an dernier qui jouait la carte des affrontements contemporains.

Comme toujours, le jeu se divise en deux parties distinctes : la campagne et les modes multijoueurs. Si la campagne en solo de Call of duty Black Ops Cold War se boucle très vite et ne laissera pas un long souvenir dans l'esprit des joueurs, en revanche le multijoueur risque, une fois de plus, de vous occuper un long moment.

C’est un peu la marque de fabrique du titre qui mise désormais avant tout sur ses modes multijoueur (les plus à même de continuer à générer des revenus par le biais des achats dans le jeu). Le jeu propose ainsi une dizaine de modes compétitifs, allant du traditionnel «match à mort par équipe» (décimer le camp adverse) au plus original «escorte de VIP» (protection d'un joueur choisi au hasard), en passant par plusieurs variantes de «domination» (capture et défense de positions). La recette est connue, éculée même, mais parvient à procurer des sensations jouissives.

Cela tient surtout à la construction des cartes, très originales pour certaines. Vous pourrez ainsi vous battre sur des bateaux, passant de l'un à l'autre en utilisant des tyroliennes, ou bien en fonçant sur l'eau aux commandes d'un jet-ski, à moins que vous ne préfériez nager sous la surface pour surprendre vos adversaires. D'autres cartes permettent aussi de prendre le contrôle de tanks, de moto-neiges et autres véhicules exotiques.

Jusqu'à 40 joueurs ensemble

Si la plupart des modes se jouent à 12 joueurs, Call of Duty Black Ops : Cold War propose aussi du combat massif jusqu'à 40 (10 équipes de 4). Là, il faut s'affronter pour récupérer de l'uranium, faire exploser des bombes et bien sûr décimer les autres. La guerre, la vraie, avec son déluge de feu engendré par les attaques aériennes que l'on peut déclencher sous certaines conditions.

Et pour accrocher encore en peu plus les joueurs, l'armurerie propose des dizaines d'accessoires à débloquer pour améliorer vos armes, au fur et à mesure que vous progressez dans le multijoueur. De quoi s'occuper de longs mois...

Si le multijoueur compétitif n'est pas votre tasse de thé, pas de problème, Call of Duty Black Ops : Cold War propose également un mode coopération, le sacro-saint mode Zombie. Là, il s'agit de survivre face à des hordes de morts-vivants nazis qui déferlent sur votre escouade de quatre combattants. Intense, brutal, ce mode ne fait clairement pas dans la finesse, mais nécessite une très bonne communication entre les joueurs pour espérer rester vivant. Un classique remis au goût du jour en quelque sorte, idéal pour ceux qui préfèrent jouer avec plutôt que contre.

Enfin, sachez que vous pourrez également accéder à Warzone, le mode de jeu en ligne «gratuit» de Call of Duty, concurrent direct de Fortnite. Une offre complète donc, qui brille avant tout par son efficacité.

Une fois encore, Activision livre un épisode maîtrisé qui n’a que le défaut de ne pas briller par son originalité ou sa technique mais qui reste une des valeurs sûres du FPS, surtout en multijoueur. A noter d’ailleurs que ce dernier est entièrement «cross-platform», c'est-à-dire que les joueurs sur PC et consoles peuvent s'affronter. La guerre (virtuelle) n'a désormais plus de limite.

Call of Duty : Black Ops Cold War, Activision, sur Xbox One, Xbox Series X et S, PS4, PS5 et PC.