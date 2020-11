eSight : un casque «révolutionnaire» pour les malvoyants

Près de 1,4 million de personnes en France ont une acuité visuelle comprise entre 4 sur 10 et 1 sur 40, et sont donc malvoyantes. Un constat qui a poussé la société eSight à élaborer un casque d'un nouveau genre pour leur permettre de retrouver certaines activité du quotidien.

Un dispositif médical prescrit par les ophtalmologues pour certains patients et qui permet de pouvoir distinguer un visage, lire un livre, travailler sur un ordinateur, regarder un film, voire pour les enfants de jouer enfin comme les autres. Depuis fin octobre, cette société propose la 4e génération de son modèle phare.

Dans la pratique, il suffit de mettre ce casque qui grâce à une caméra va restituer une image plus nette et adaptée à la vue de son porteur. Deux lentilles placées devant chacun des deux yeux accueillent ainsi un écran haute résolution (1.280 x 960) afin d'afficher des images au plus près de la rétine.

Lire un écran de smartphone

Il est même possible de zoomer jusqu'à 24 fois, de régler la netteté et le contraste pour un porteur qui souhaite distinguer certains détails alentours. Enfin, il est même possible de faire basculer sur ces écrans l'image de son smartphone afin de naviguer dans les applications ou lire et répondre à un message par exemple. Le tout passant par une appli mobile dédiée.

Dans le cadre de sa prescritpion par un professionnel de la santé et spécialiste de la vue, l'eSight 4 est surtout utilisé pour venir en soutien de plus de 20 problèmes oculaires, dont la dégénération maculaire et la rétinopathie diabétique.