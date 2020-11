Coronavirus : un boîtier UV pour désinfecter les masques

Son nom est Uvo Care et ce petit boîtier s'inscrit dans l'ère du temps en promettant de désinfecter les masques en tissu en moins de trois minutes.

L'objet s'appuie sur le pouvoir des rayons ultra-violet, une technologie déjà utilisée dans le secteur médical pour désinfecter certains produits réutilisables pour les soins.

Il s'ouvre comme une boîte et invite à y accrocher son masque sur un présentoire pour le glisser à l'intérieur. Le masque prend alors un «bain» d'UV qui garantirait «d'éliminer à 99,99 % bactéries et virus, dont le désormais célèbre SARS-CoV-2, des résultats validés par des laboratoires français indépendants», explique son constructeur, la société montpelliéraine T.Zic. Un appareil qui peut également servir à désinfecter d'autres objets, comme un trousseau de clés, un stylo, un smartphone ou des lunettes par exemple.

Car avant la crise sanitaire, cette entreprise était spécialisée dans le traitement et la désinfection de l'eau grâce aux UV. Une technologie qu'elle maîtrise et qui l'a poussée à développer ce produit.

Vendu au prix de 399 euros, le boîtier Uvo Care est fabriqué en France et peut être acheté par des particuliers, mais la société vise d'abord les commerçants, les hôtels et les bars et restaurants notamment afin de proposer ce service à leurs clients. Le célèbre hôtel de luxe Le Martinez à Cannes l'affiche ainsi dans son hall d'accueil.