Up2it : un nouveau réseau social pour les sportifs

Et si les passionnés de sports qu'ils soient amateurs, professionnels et même champions pouvaient se retrouver sur un réseau social dédié ? C'est la volonté d'Up2it, un nouveau venu dans l'industrie du Web.

Lancé en octobre, ce réseau français fédère déjà près de 25.000 utilisateurs et gagne à l'heure actuelle «entre 1.000 et 1.200 nouveaux venus chaque jour», annoncent ses créateurs qui ambitionne d'atteindre les 100.000 «up2iteurs» d'ici à 2021.

Et à l'heure où le foot prédomine dans la sphère sportive, ce réseau social entend mettre tous les sports sur un pied d'égalité pour permettre à chacun de discuter et de partager des informations autour des disciplines qu'il affectionne. Handball, basket, ping-pong, escrime, voile... «Plus de 400 sports sont actuellement présents sur notre plate-forme, qu'ils soient olympiques ou non, sans oublier le sport féminin et le handisports, souvent peu visibles», commente son fondateur Sébastien Frapolli, également agent de footballeurs depuis plus de 20 ans. Plusieurs sportifs professionnels ont également rejoint le réseau afin d 'animer les conversations et partager leur actualité.

L'idée est ici de proposer une interactivité très simple entre ses membres, qui peuvent préciser quelles disciplines les intéressent et se greffer à des groupes de discussion. En outre, les pages de chaque sport sont régulièrement animées pour partager des informations, des tutotiels ou encore revenir sur l'histoire d'un sport, afin d'ouvrir la conversation.

Une levée de fonds de 2,2 millions d'euros

Une «fan zone» est aussi ouverte et les utilisateurs peuvent y gagner des points qu'ils peuvent ensuite utiliser pour parier sur des événements sportifs. Ici aucun argent n'est en jeu, mais des lots d'équipements sportifs sont régulièrement mis en jeu pour les gagner. «C'est dans cet espace que les marques sont mises en avant ce qui évite que des publicités intempestives viennent se glisser dans le fil d'actualité», souligne Sébastien Frapolli en expliquant son business modèle. Ce dernier vise la rentabilité dès 2021, après avoir récemment opéré une levée de fonds de 2,2 millions d'euros aurpès d'investisseurs.

Surtout l'application vise à s'exporter très vite vers l'étranger. D'où son nom anglais «Up2It» qui signifie «Aller plus haut, plus loin» dans la langue Shakespeare. C'est d'ailleurs le Royaume-Uni qui devrait accueillir ce réseau social dans le courant de l'année 2021, avant de s'étendre dans l'Union européenne et en Afrique, «un continent important pour le monde du sport car on y rencontre beaucoup de talents», rappelle Sébastien Frapolli.