Ce robot vous tient la main pour lutter contre la solitude et le célibat

Quel effet cela fait-il de tenir la main de son ou sa petit(e) ami(e) ? Des chercheurs de l'université de Gifu au Japon croient avoir trouvé la solution en proposant de se promener en serrant... une main-robot.

Alors que 42 % des hommes et 44 % des femmes âgés entre 18 et 34 ans déclarent être encore vierges au pays du Soleil-Levant, selon une étude du National Institute of Population and Social Security Research au Japon, des solutions sont à l'étude pour redonner aux Japonaises et aux Japonais l'envie d'être en couple. C'est l'objet de cette technologie qui vise à recréer la sensation de se promener avec un partenaire.

Cette main robotique diffuse une odeur de shampooing ou de parfum pour simuler la présence d'une autre personne et serait même capable de transpirer à travers son revêtement en gel synthétique doux qui possède des pores artificiels. Parallèlement, une application permet de diffuser des sons, comme le bruit d'un vêtement et de pas pour accompagner vos balades.

Un prototype destiné aux hommes

Dans la vidéo de présentation de ce prototype (au câblage apparent) principalement destiné aux hommes, on peut découvrir que la main est composée d'un avant-bras qui s'attache à celui de son porteur, tandis qu'un système de contre-poids donne l'illusion de tenir la main d'une autre personne en mouvement.

Alors que le célibat atteint des taux records au Japon, plusieurs solutions robotiques sont proposées sur le marché, où la vente de poupées en taille réelle se popularise. Le gouvernement lui-même finance plusieurs projets de recherche et start-up pour trouver des solutions et raviver la flamme des Japonais.