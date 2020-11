Twitter lance ses Fleets, des messages éphémères de 24 heures

Twitter aussi a désormais ses «stories». Baptisé Fleets, ce nouveau format permet de publier des messages éphémères, à l'image de ceux partagés sur Snapchat, Instagram et Facebook.

Une initiative qui vise à inciter les utilisateurs à partager certains messages et tweets sans avoir à les garder visibles sur leur Timeline à jamais. L'objectif étant également de lancer certains échanges et sujets de conversation que vous n'auriez peut-être pas osé lancer compte tenu de votre image sur ce réseau social, par exemple.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.





We have a place for that now—Fleets!





Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH

— Twitter (@Twitter) November 17, 2020