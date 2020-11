Vers un boom des cyberattaques pour les achats de Noël

Avec le confinement et le boom des ventes en ligne, ce sont les cybercriminels qui se frottent les mains avant Noël. Si la moitié des Français estiment que les escroqueries en ligne sont plus fréquentes pendant les fêtes de fin d'année, un quart ne prévoient pas de changer leurs comportements d'achat en ligne.

Une «aubaine pour les pirates malveillants» rapporte une nouvelle étude menée par McAfee que CNEWS révèle en exclusivité ce mardi 17 novembre. La société spécialiste en cybersécurité révèle ainsi que plus d'un quart des consommateurs (28%) déclare qu'il achète davantage en ligne depuis le début de la pandémie de Covid-19. Près de deux sur cinq (18 %) font même des achats en ligne trois à cinq jours par semaine actuellement.

Alors que le deuxième confinement prive à nouveau les Français de dépenser dans les commerces physiques, les sites web-marchands devraient enregistrer de nouveaux records cette année. Et les cybercriminels ne sont jamais très loin. D'autant que McAfee Labs a relevé un boom de leur activité ces derniers mois. Ainsi «419 menaces par minute ont été observées au cours du deuxième trimestre 2020, soit une progression de près de 12 % par rapport au trimestre précédent».

Un manque de vigilance

Si 42 % des consommateurs Français sont «conscients des risques accrus et des escroqueries sur Internet, 50 % pensent que les escroqueries en ligne sont plus courantes pendant les fêtes de fin d'année», selon cette étude. Pourtant, les Français ne sont pas pour autant plus vigilants, prévient McAfee.

Ainsi, près de quatre sondés sur dix (37 %) avouent que même s'ils sont conscients des cyber-risques, «ils n'ont pas l'intention de modifier leurs comportements pour les achats en ligne». Une vigilance qui est encore moins accrue lorsqu'ils se voient proposer des offres ou des réductions. Seulement, 41 % d'entre eux vérifient l'authenticité et la fiabilité des emails et des SMS envoyés pour le Black Friday ou le Cyber Monday. Dans le détail, les plus jeunes y font même moins attention que les personnes âgées. Ainsi, 37 % des consommateurs âgés de 18 à 24 ans disent vérifier la fiabilité des promotions et des offres qui leur ont été envoyés par emails ou par SMS, contre 48 % chez les 65 ans et plus.

Gare aux cartes cadeaux en ligne

Cette année, les cartes cadeaux devraient également avoir la cote, en raison de la fermeture de nombreux commerce. Ainsi, 15 % des sondés prévoient d'acheter davantage de cartes cadeaux en ligne cette année, rapporte le document. Or celles-ci ne sont pas toujours sûres.

Selon l'étude McAfee, 38 % des consommateurs «supposent systématiquement que les liens redirigeant vers les cartes-cadeaux sont sûrs». Il convient de s'assurer de leur authenticité, d'autant que des cybercriminels en profitent pour amener vers des sites miroirs copiant de vrais sites marchands, afin de récolter des données personnelles et de voler des euros au passage.